Тысячи иностранцев приехали в Сербию за бесплатной прививкой от COVID-19
Foto: Imago/Scanpix/LETA

Предложение властей Сербии в выходные, 27 и 28 марта, бесплатно привить от коронавируса всех желающих иностранцев получило большой отклик. Как пишет немецкая газета Welt в субботу, 27 марта, число участников этой акции достигло нескольких тысяч человек.

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По информации издания, в основном, речь идет о гражданах Боснии и Герцеговины, Черногории и Республики Северная Македония. 27 марта они выстроились в огромные очереди перед центрами вакцинации, многие приехали за прививкой целыми семьями. Как пишет боснийский новостной портал Klix, пробки из желающих попасть в Сербию на вакцинацию сформировались и на границе.

Вакцинация от коронавируса в Сербии

На общеевропейском фоне кампания по вакцинации населения проходит в Сербии очень успешно. Из семи миллионов жителей страны два миллиона человек уже получили как минимум первую дозу вакцины. Для иммунизации населения против COVID-19 в Сербии используют немецко-американскую вакцину BioNTech/Pfizer, британско-шведскую AstraZeneca, а также российский препарат "Спутник V" и китайский Sinopharm.

В то же время в большинстве граничащих с Сербией государств кампании по вакцинации населения только начались, многие страны испытывают проблемы из-за недостатка вакцины. Ранее Сербия безвозмездно передала небольшие партии препаратов Боснии и Герцеговине, Черногории и Республике Северная Македония.

Нехватка вакцины для малообеспеченных стран

Между тем глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ ) Тедрос Адханом Гебрейесус вечером 26 марта призвал хорошо обеспеченные вакциной страны пожертвовать часть препаратов менее благополучным в этом плане государствам. По словам Гебрейесуса, если в ближайшие несколько дней удастся получить для этой цели десять миллионов доз вакцины, то к кампании по иммунизации населения смогут приступить и те страны, которые в противном случае были бы вынуждены ждать этого момента до начала апреля.

Проблемы с поставками вакцины, с которыми столкнулась инициатива COVAX, запущенная с целью обеспечить справедливое распределение вакцин от коронавируса в мире, обусловлены во многом экспортными ограничениями в Индии. Эта страна производит значительную часть вакцины от коронавируса, однако в свете растущего числа заражений власти в Дели уже сообщили о том, что намерены увеличить долю препарата, предназначенного для собственного населения.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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"Спутник V" Вакцинация Сербия
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