Тысячи процентов: как отличаются средние доходы чиновников и депутатов от доходов россиян

Среднестатистический депутат Госдумы в 2021 году зарабатывал в месяц в 110 раз больше, чем среднестатистический россиянин. Доход министров правительства РФ был в 137 раз больше. Самый скромный разрыв - в администрации президента: там превышение "всего лишь" 28 раз.

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Война с Украиной не поменяла планы чиновников отчитаться о своих доходах. В пятницу, 15 апреля, были опубликованы налоговые декларации сотрудников администрации президента, включая Владимира Путина, министров федерального правительства, а также депутатов Госдумы.

Би-би-си сравнила среднестатистический доход госслужащих и депутатов со средним доходом россиянина в 2021 году. Он, по оценке Росстата, составлял чуть менее 40 тысяч рублей в месяц.

Правительство

Руководители и министры российского правительства в 2021 году в среднем заработали более 65,7 млн рублей, подсчитала Би-би-си. Это среднее значение для 32 человек без учета доходов членов их семей.

Таким образом, среднемесячный доход российского министра составил почти 5,5 млн рублей. Это в 137 раз больше, чем получал обычный россиянин по версии Росстата.

Среди министров есть люди с очень высокими доходами. Например, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заработал почти 705 млн рублей. А есть и те, кто получает относительно немного. Например, министр просвещения Сергей Кравцов заработал чуть больше 9,6 млн рублей - в среднем в месяц это около 800 тысяч рублей.

Мантуров из года в год в списке самых богатых чиновников России. За 2020 год он задекларировал доход в 740 млн рублей.

В прошлом году резко выросли доходы и вице-премьера Юрия Трутнева. Он заработал почти 393 млн рублей против 42 млн год назад. Судя по декларации, Трутнев продал часть своей недвижимости.

Госдума

В Госдуме в среднем зарабатывают меньше, чем в правительстве. В 2021 году депутат в среднем получал доход в размере 4,4 млн рублей в месяц, а в год - 53 млн рублей. Это в 110 раз больше, чем среднестатистический россиянин за тот же период.

Среди народных избранников есть свои рекордсмены. Среди них - депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий, чей доход составил 3,5 млрд рублей. Он в среднем зарабатывал почти 300 млн рублей в месяц. Блоцкий также задекларировал недвижимость в Великобритании.

Он ненамного опередил главу партии "Новые люди" Алексея Нечаева, заработавшего почти 2,5 млрд рублей. Правда, Нечаев стал депутатом лишь в прошлом году. Нечаев - известный бизнесмен и основатель российской парфюмерной компании Faberlic.

Леонид Симановский из "Единой России" задекларировал доход в 1,7 млрд рублей. У него есть доля в крупной газовой компании "Новатэк".

Большинство российских депутатов было внесено в санкционные списки стран Запада. При этом, судя по декларациям законодателей, у многих из них остается недвижимость за границей. Помимо Блоцкого, например, такая недвижимость есть у депутата от "Единой России" Константина Затулина. В его декларации есть квартира в Испании. В Испании же два жилых помещения задекларировал и депутат от "Единой России" певец Денис Майданов.

Администрация президента

Чиновники администрации президента России в целом оказались беднее, чем сотрудники правительства, но все еще намного богаче, чем в среднем россияне.

В 2021 году средний доход сотрудника АП составил почти 13,5 млн рублей в год - это чуть более 1,1 млн рублей в месяц. Среднестатистический сотрудник администрации президента зарабатывал в 28 раз больше среднестатистического россиянина.

В АП отличился помощник президента Владимир Мединский - сейчас он возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной. В прошлом году он заработал почти 107 млн рублей и стал самым богатым чиновником Кремля. В 2020 году его доход составил всего 17,6 млн рублей - за год его доход вырос примерно на 500%.

Доходы президента России Владимира Путина за 2021 год составили чуть более 10 млн рублей. Из года в год он декларирует квартиру в 77 квадратных метров, гараж, две 21-е "Волги" и прицеп "Скиф".