Тысячи студентов-иностранцев не могут вернуться в Россию. Им предлагают дистанционку, но для многих она невозможна

С приближением нового учебного года тысячи студентов-иностранцев, которые учатся в России, оказались в сложном положении. Учеба до сих пор не является основанием, по которому в условиях коронавируса разрешен въезд в страну. Российские вузы пока не готовы предложить иностранным студентам ничего, кроме дистанционки. Многие из тех, кто отрезан от своих университетов, этим недовольны: у одних в России осталась вся техника, другие, например, студенты научных и творческих специальностей, не смогут получить необходимую практику. Коллективные обращения к чиновникам остаются без ответа — их авторам предлагают обращаться то в правительство, то в ФСБ.

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23-летний Микита Франко, гражданин Казахстана, должен был приехать в Россию в августе. Летом он поступил в московский Институт кино и телевидения (ГИТР) на отделение драматургии. Поступление из-за эпидемии коронавируса прошло в онлайн-формате. Вуз опубликовал приказ о зачислении, будущий студент оплатил первый семестр.

В ГИТРе в начале августа Франко предупредили, что по "распоряжению свыше" иностранцам, которые к учебному году приедут в Россию, придется отбывать двухнедельный карантин и сдать тест на Covid-19. В крайнем случае, если карантин не свернут к 1 сентября, несколько дней можно будет проучиться дистанционно, а потом приходить на занятия в университет.

"Но оказалось, что в университетах одно распоряжение, а когда студенты приезжают к границе, им говорят, что учеба — это не основание для ее пересечения", — рассказал Франко Би-би-си. В таком же положении, как и он, оказались тысячи иностранцев. Самые активные из них вот уже больше месяца заваливают всевозможные ведомства запросами и коллективными обращениями, но в большинстве из них просто предлагают обращаться в другие органы — и так по кругу.

За границей застряли тысячи иностранных студентов. Правительство перенаправляет их запросы в ФСБ



Сейчас въезд иностранцев, который в марте для сдерживания коронавируса остановился почти полностью, регулирует указ премьера Михаила Мишустина. За последние месяцы он неоднократно дополнялся: в категории, которым разрешено пересекать границу, включали родственников россиян, ценных специалистов и тех, кто едет в Россию на лечение. Обучающихся в России среди разрешенных категорий до сих пор нет.

В итоге легально въехать в Россию могут студенты только из нескольких стран, с которыми правительство восстановило транспортное сообщение — Танзании, Великобритании, Швейцарии и Турции. Но основная масса учащихся — из СНГ, и предложить им пока не могут ничего, кроме дистанционного образования. Даже если учебу внесут в список разрешенных категорий, вернуться в свои университеты к началу учебного года с учетом обязательного карантина студенты-иностранцы уже не успеют.

Точное число застрявших за рубежом учащихся неизвестно, но речь идет о тысячах человек. Год назад ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию: за первые шесть месяцев 2019 года в страну приехали 181,5 тыс. студентов. Более четверти из них — из Казахстана, за ним следуют Китай, Узбекистан и Украина. В министерстве образования и науки в январе сообщали, что в России учатся около 300 тысяч студентов-иностранцев.

"Мы даже не просим, чтобы границу открыли целиком. Все, чего мы требуем, чтобы нам разрешили въезжать по справкам об учебе. Сейчас те, кому надо приехать, просто "организовывают" себе справки о лечении, но для нас это не вариант — после приезда нам нужно официально регистрироваться как студентам", — рассуждает Франко. Он возглавляет одну из многочисленных инициативных групп, которая пытается добиться решения проблемы. Его объединение состоит из студентов из Казахстана, которые пытаются привлечь к ситуации внимание СМИ.

Анастасия Болдина, студентка биологического факультета Башкирского государственного университета — среди тех, кто сейчас не может вернуться на учебу. Домой в Актобе (Казахстан) она уехала уже во время весеннего карантина, но студентку заверили, что обратно ее пустят "по справке". После того как выяснилось, что пересечь границу не получится, девушка отправила несколько обращений чиновникам (есть в распоряжении Би-би-си), но прямых ответов на вопросы не дождалась.

В управделами президента девушке предложили обращаться в Белый дом. В аппарате правительства, от которого формально и зависит, разрешат ли иностранцам въезд, Болдиной сообщили, что ее письмо переправлено в Федеральную службу безопасности, в ведении которой находится погранслужба.

В Роспотребнадзоре сказали, что не возражают, если студенты вернутся из-за рубежа, но полномочий разрешить въезд не имеют.

"Нам не дают никакой информации, ни положительного, ни отрицательного ответа. Создается ощущение, что министерства никак не контактируют друг с другом, потому что одни говорят, что границу пересекать можно, другие говорят, что нельзя", — говорит Болдина.

Франко, пытающийся попасть в ГИТР, рассказывает, что на "горячей линии" по коронавирусу и вовсе предлагают студентам "без проблем" возвращаться на учебу в Россию. Многие студенты, например, 21-летняя Елизавета Ефимова, которая пытается вернуться из Латвии на третий курс Московского университета управления, жаловались на происходящее в российские посольства в своих странах.

"Я писала и в наш МИД, и в российский, и в консульства. Но никакой информации насчет въезда в Россию просто нет. Посольство России в Латвии не отвечает на звонки. Полеты все время переносят. В интернете информации нет", — описала она ситуацию Би-би-си.

В одном из чатов, где общаются иностранцы, публиковался ответ представителя МИД России в Барнауле, куда написала одна из студенток (копия переписки есть в распоряжении Би-би-си). Там сообщили, что "по информации Третьего Департамента стран СНГ МИД России", профильные ведомства отправили в правительство доклад с просьбой расширить за счет студентов категорию тех, кого в Россию пускают.

Еще одному студенту 25 августа пришел ответ, подписанный замидиректора Консульского департамента МИД России Алексеем Климовым. В нем говорится, что действующий указ, регулирующий въезд иностранцев, не предусматривает "исключений из установленных ограничений по выдаче виз и въезду иностранных граждан кроме тех, которые в нем прописаны".

"Таким образом, студенты, ординаторы, аспиранты смогут въехать на территорию России по учебной визе только после снятия всех ограничений, срок отмены которых на данный момент не определен", — написал дипломат.

В правительстве на многочисленные вопросы Би-би-си, касающиеся возвращения иностранных студентов, ответили, что эта проблема "находится в проработке в аппарате правительства". Минобрнауки не ответило на вопрос Би-би-си.

В ожидании решения российских властей студенты-иностранцы в чатах и группах в соцсетях составляют расписание заседаний правительства, брифингов МИДа и встреч штаба по коронавирусу, надеясь, что там будут обсуждать и их вопрос. Пока этого не случилось.

Студентам предложили дистанционку. Учащиеся жалуются на серьезные недостатки такой формы обучения



Дискуссия о том, стоит ли с учетом коронавируса начинать учебный год 2020/21 очно, велась на протяжении нескольких месяцев, но в августе министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что с 1 сентября учащихся ждут на занятиях.

"Планируем 1 сентября учебный год в традиционном формате при соблюдении мер санитарной безопасности. В частности, с сентября в вузах станет обязательным ношение масок", — объяснял Фальков.

20 августа на сайте минобрнауки появилась публикация с заголовком "Иностранные студенты продолжат обучение в России". О перспективах открытия границ для учащихся, которые едут не из Танзании, Швейцарии или других разрешенных стран, в ней ничего не сказано. Для тех, кто не сможет вернуться, ведомство вместе с вузами "прорабатывает различные форматы начала учебного года". "Один из них — изучение образовательных программ в дистанционном формате до снятия соответствующих ограничений", — сообщили в министерстве.

Например, студентам Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде, которые не могут вернуться на занятия (всего таких более 200 человек), планируют составить индивидуальный график онлайн-занятий, сообщил ректор вуза Александр Федоров. Электронные занятия с возможностью смотреть лекции онлайн предложат и тем, кто учится в Томском политехе, рассказал врио ректора Андрей Яковлев.

Ничего кроме дистанционки иностранцам не могут предложить и в МГУ. Университет разработал программу студенческой поддержки и пообещал, что оказавшиеся в сложном положении студенты "не будут оторваны от того, что происходит в МГУ", сообщили в пресс-службе ректора Виктора Садовничего. Переводить иностранцев на онлайн и индивидуальные занятия планируют РАНХиГС, Высшая школа экономики, Российский университет дружбы народов и Финансовый университет при правительстве.

Но не всех студентов, которые не могут попасть на занятия, устраивает такой формат обучения. В коллективном обращении студентов из Казахстана, которое отправили в управделами президента, МИД России, правительство, ФСБ и другие органы (есть в распоряжении Би-би-си), говорится, что "уровень образования на дистанционной и очной форме обучения различен".

"Мы окажемся неконкурентоспособными по сравнению со студентами, проходящими обучение в очном формате", — пожаловались авторы чиновникам. В письме описано несколько потенциальных проблем — студентам-выпускникам нужно проходить производственную практику и сдавать учебники в библиотеки, у других в России осталась техника и одежда. Многие жалуются и на разницу в часовых поясах.

Студентка биофака Анастасия Болдина говорит Би-би-си, что для нее онлайн-обучение вообще не имеет смысла: "У меня последний курс. Университет, конечно, может организовать дистанционку, но зачем мне она, если мне нужно писать диплом и проходить практику, работать с препаратами вживую? С комнатой в общежитии тоже не все понятно. Там остались мои вещи, техника, я даже не уверена, что комната останется за мной, если я приеду, например, в октябре. Что мои вещи не окажутся на улице. Академ (академический отпуск — Би-би-си) — тоже не вариант, хочется закончить последний год нормально".

По словам Болдиной, Башкирский государственный университет, где она учится, помочь ничем ей не может: "Всем занимаемся только мы — студенты".

У Микиты Франко тоже есть вопросы к тому, как в его случае проводить онлайн-занятия. "Мое обучение в ГИТРе предполагает, что у меня будет доступ в студии. Есть курс монтажа, для которого нужны программы, которые работают только на устройствах операционной системы Macintosh, — объясняет студент. — Я не могу себе позволить это, даже если пробовать учиться дистанционно. У некоторых ноутбуки вообще остались в России, они смогут обучаться только с мобильного телефона".

Застрявших за границей студентов не устраивает и то, что они будут в неравном положении с российскими однокурсниками, заплатив за учебу такие же деньги, говорит Франко: "Одно дело, когда все в одинаковом положении были, когда коронавирус в марте придавил. А когда все нормально и все идут на учебу, это уже совсем другая ситуация".

Елизавета Ефимова, застрявшая в Латвии, еще весной опробовала онлайн-форму, когда вернулась из Москвы в апреле "из-за ситуации в мире". "Дистанционное обучение — это абсурд. Возможно, наш вуз [Государственный университет управления] еще не овладел правильным подходом к его организации, поэтому мне не зашло. В любом случае контакт с преподавателем глаза в глаза — лучше. Это при том, что еще могут возникнуть проблемы со связью".

Забирать документы из российских университетов студенты, с которыми пообщалась Би-би-си, не хотят. "Мой план — продолжать бомбить посольство и другие ведомства. Я хочу получать образование в нормальной форме", — говорит Ефимова.

"[Будем] митинговать и все так же пытаться достучаться. Другого выхода нет, иначе все это так и продлится до Нового года, а то и дальше", — рассказывает Би-би-си о своих планах Анастасия Болдина.

Про митинг говорит Би-би-си и Франко: "Мы пока это больше в шутку чем всерьез обсуждаем. Но да, есть такая идея — собраться всем на одной какой-нибудь границе и выдвинуть свои требования вживую. Но это, конечно, крайняя мера".