Тысячи задержанных, сотни пострадавших. Протесты в Беларуси продолжаются: онлайн-трансляция

В Беларуси пятый день продолжаются протесты против итогов президентских выборов, на которых, по официальным данным, в шестой раз победил Александр Лукашенко. На крупных предприятиях начались забастовки, а количество задержанных приблизилось к семи тысячам человек. Delfi обобщает последние новости в текстовой трансляции.

ПРОТЕСТЫ В БЕЛАРУСИ

В центре Минска закрыты все магазины, рестораны и кафе, передает Meduza. При этом о задержаниях или столкновениях с силовиками никто не сообщает: в разных районах города люди спокойно стоят на тротуарах, проезжающие машины им сигналят в знак поддержки.

По наблюдениям портала tut.by в подавлении протестов участвует не только ОМОН, но также спецназ внутренних войск, спецназ МВД «Алмаз», сотрудники патрульно-постовой службы, курсанты Академии МВД и десантники.

Стало известно имя погибшего в Минске 10 августа. Его зовут Александр Тарайковский. Журналисты связались с женой погибшего. По словам женщины, около восьми вечера они вернулись с прогулки с дочерью. Александр был возмущен, что на улице задерживают людей и сказал, что пойдет в свою квартиру, которая находилась в районе метро "Пушкинская". Он был в шортах и майке, при себе у него был телефон, со ссылкой на Радио Свобода передает bbc.

Президенты Литвы, Эстонии, Латвии и Польши призвали президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить применение силы против своего народа, освободить всех задержанных протестующих и немедленно начать диалог с народом Беларуси.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва видит попытки иностранного вмешательства в дела Беларуси. Массовые протесты в стране она охарактеризовала как инциденты, связанные с нарушением общественного порядка, cообщает Deutsche Welle.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/massovye-protesty-v-belarusi-chto-izvestno-k-vecheru-chetverga.d?id=52376915

Кратко - о главных событиях четверга в Беларуси: Во время массовых акций протеста 12 августа милиция задержала около 700 человек. Данных по 13 августа пока нет. Ночь со среды на четверг в Беларуси стала самой спокойной за последние четыре дня - однако протесты продолжаются. По официальным данным, задержано около семи тысяч человек. Четверо кандидатов в президенты Беларуси, которые, по данным ЦИК страны, проиграли выборы, решили оспорить победу действующего президента Александра Лукашенко. На крупных предприятиях проходят акции протеста. Несколько телеведущих и действующие сотрудников милиции демонстративно уволились с работы. Ветераны спецназа публикуют видео, на которых в знак протеста выбрасывают форму в мусорные контейнеры.