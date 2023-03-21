Тюрбан в ящике для обуви и чизкейки до тошноты. Полицию Лондона уличили в расизме, гомофобии и мизогинии

В полицейских участках Лондона царит атмосфера расизма, гомофобии и мизогинии, от которых в первую очередь страдают женщины и дети, сказано в докладе британской правительственной комиссии, опубликованном во вторник. В нем также перечисляются некоторые возмутительные практики, которым подвергали свои своих коллег полицейские.

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Расследование ситуации в столичном Скотленд-ярде проводила комиссия под руководством баронессы Луиз Кейси. Она была создана вскоре после трагической истории Сары Эверард — жительницы Лондона, которая в 2021 году была похищена, изнасилована и убита сотрудником полиции Уэйном Казинсом. Комиссия работала в течение года.

За многочисленные выявленные нарушения глава лондонской полиции, сэр Марк Роули, принес жителям города свои извинения. "Это ужасно, — заявил он. — Читая этот доклад, испытываешь целую гамму эмоций, в которой к злости примешиваются разочарование и стыд".

Некоторые примеры возмутительных случаев, перечисленных в докладе баронессы Кейси

Одному из офицеров полиции — сикху по религиозным убеждениям — обрезали бороду, потому что один из его коллег-офицеров решил, что это будет смешно. Тюрбан еще одного полицейского-сикха положили в коробку от обуви.

Полицейский-мусульманин нашел кусок ветчины в ботинках, которые лежали в его шкафчике для одежды. Он был в ужасе от произошедшего, но решил не рассказывать об этом кому-либо, поскольку боялся плохих для себя последствий.

Коллеги открыто надсмехались над чернокожим полицейским, не скрывавшим, что он гей. Они прятали его вещи и полицейскую форму, а также испортили его шкаф для одежды.

Каждый пятый полицейский, принадлежащий к ЛГБТ-сообществу, сталкивался с проявлениями гомофобии.

Начинающие сотрудники полиции были вынуждены проходить через унизительные "церемонии посвящения". В некоторых случаях во время таких испытаний более опытные полицейские мочились на новичков в душевых. Иногда, как сообщил один из полицейских, новичков заставляли употреблять большие объемы пищи, например, женщинам предлагали есть чизкейки до момента, пока их не стошнит.

Полицейские-женщины подвергались дискриминации. В том числе в их автомобили бросали пакеты с мочой.

"Глубоко укоренившаяся культура"

Случай с убийством и изнасилованием Эверард не был единственным. Уже во время подготовки доклада за решетку попал еще один полицейский, Дэвид Кэррик. Суд признал его виновным в целой серии изнасилований, сексуальных домогательств и применении пыток.

Перечисление многочисленных нарушений со стороны полицейских и злоупотреблений ими своими полномочиями занимает более 350 страниц. Авторы доклада описывают лондонскую полицию как организацию, глубоко погрязшую в расизме, сексизме и гомофобии — в том числе и по отношению к собственным сотрудникам.

По словам возглавлявшей расследование баронессы Кейси, разрушено само представление рядовых жителей страны о нормальной работе полиции — а именно о том, что полицейские должны работать честно и нести полную ответственность за свои поступки.

Особенно остро проблема эта оборачивается для представителей этнических меньшинств. Как утверждается в документе, они "подвергаются чрезмерному контролю и недостаточно защищены".

Более того, как уверяют авторы доклада, такое положение дел сохраняется уже не один десяток лет, поскольку руководство столичной полиции систематически оказывается неспособным искоренить среди своих сотрудников культуру запугивания и дискриминации.

На вопрос о том, могут ли в лондонской полиции по-прежнему работать сотрудники вроде Казенса и Кэррика, баронесса Кейси заявила, что не может гарантировать обратного.

Некоторые другие подробности

Помимо этого, в докладе утверждается, что холодильники, предназначенные для хранения вещдоков, нередко переполнены. А после того как прошлым летом в жару отказала морозильная камера, пришлось уничтожить все находящиеся внутри улики — в том числе и те, на основании которых было возбуждено несколько дел об изнасиловании. В результате большинство из них пришлось закрыть, не доведя до суда — в связи с утерей доказательной базы.

Почти каждый пятый опрошенный сотрудник столичной полиции лично сталкивался на рабочем месте с проявлениями гомофобии.

Баронесса Кейси напомнила, что аналогичное расследование 1999 года, проведенное после убийства полицейским чернокожего подростка Стивена Лоуренса, пришло примерно к таким же выводам.

В частности, в подготовленном тогда по итогам работы документе лондонская полиция также названа "институтом, который погряз в расизме". Таким образом можно констатировать, что за прошедшие с тех пор почти четверть века принципиальных улучшений не произошло.