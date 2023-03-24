У 37% украинцев среди родственников и знакомых есть убитые и раненые с начала войны

Украинский социологический "Центр имени Александра Разумкова" провел опрос двух тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. В опросе не участвовали люди, находящиеся в оккупации или в местах ведения боев.

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Вопрос, как пишет "Украинская правда" звучал так: "Есть ли у Вас родственники или близкие знакомые (военные или гражданские), которые погибли или были ранены в результате военных действий или обстрелов после 24 февраля 2022 года?"

37% респондентов ответили, что да, такие люди есть. 4% опрошенных затруднились с ответом, остальные ответили отрицательно.