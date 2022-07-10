У Белого дома прошла многотысячная акция за право на аборт

Тысячи людей собрались в Вашингтоне в субботу, протестуя против принятого в июне решения Верховного суда США, отменившего постановление "Роу против Уэйда" о праве женщин на аборт.

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По данным организаторов, на акцию протеста приехали примерно 10 тысяч человек со всех концов США.

"Для меня нет ничего важнее, чем бороться за это - автономия тела это наше фундаментальное право", - сказала 33-летняя Лорен Пирс, адвокат из Далласа.

В штате Техас, где родилась Пирс, аборты уже запрещены. В еще более чем десяти штатах ожидается введение запрета.

Участники кампании против абортов, многие из которых рассматривают их как "убийство", приветствовали решение суда и восприняли его как возможность объявить аборты вне закона в других штатах.

По данным Института Гуттмахера (исследовательская организация, выступающая за репродуктивный выбор), жительницам Техаса, которые хотят прервать беременность на первых 20 неделях, теперь приходится проделывать путь в среднем в 400 км.

"Нас заперли", - возмущается Пирс.

Пирс, как и многие другие собравшиеся у Белого дома, недовольна администрацией президента Джо Байдена, которая, по их мнению, делает мало для защиты прав женщин на аборт. На акции протеста упоминание Демократической партии вызывало почти столько же насмешек, как и упоминание республиканцев.

В пятницу под давлением противников запрета Байден подписал исполнительный указ, поручив министерству здравоохранения США обеспечить доступ к медикаментозному аборту и экстренной контрацепции, а также гарантии конфиденциальности пациенток.

Однако власть президента ограничена. Он не может заставить Конгресс США принять закон или отменить решение Верховного суда, в котором шесть из девяти кресел занимают консерваторы.

"Мы знаем, что у его власти есть пределы, но мы хотим, чтобы он довел эту власть до предела", - сказала Рэйчел О'Лири Кармона, исполнительный директор общественной организации "Марш женщин". Хотя она признала, что и то, что Байден сделал, уже можно считать важным шагом.

"Мы призываем президента Байдена продолжать предпринимать шаги по защите абортов на национальном уровне", - добавила она.

Однако многие сторонники права выбора считают, что администрация Байдена предприняла недостаточно усилий. "Это первый случай, когда было отнято конституционное право, - считает 56-летняя Хелен Миллер из Вирджинии. - Мы здесь ради наших дочерей, наших детей, наших жизней".

Ожидается, что в ближайшие недели около 40 млн женщин репродуктивного возраста потеряют доступ к абортам в США.

75-летняя Джоанн Моррис участвовала в акции протеста у Белого дома в инвалидной коляске, держа в руках картонный плакат "Этот бумер верит в выбор и свободу". В Вашингтон она прибыла из Пенсильвании вместе с дочерью и сказала, что сделала это ради своей 16-летней внучки.

"Я хочу, чтобы у нее был такой же выбор, как и у меня", - сказала Моррис.

Она медсестре на пенсии, и ей было 26 лет, когда Верховный суд США признал федеральное право на аборт. Она сказала, что не верила, что доживет до отмены постановления "Роу против Уэйда".

"Похоже, что страна движется в неправильном направлении", - резюмировала женщина.