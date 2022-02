У берегов Греции загорелся паром с 237 пассажирами на борту

В Ионическом море произошел пожар на пассажирском пароме Euroferry Olympia с 237 пассажирами и 51 членом экипажа на борту. Об этом сообщает РБК со ссылкой на греческое издание Skai.gr.

Пожар начался, когда судно находилось в районе греческого острова Эрикуса. Оно курсировало под итальянским флагом по маршруту Игуменица (Греция) — Бриндизи (Италия).

По данным береговой охраны, возгорание, предположительно, произошло на палубе третьего этажа. Капитан запросил эвакуацию.

О пострадавших не сообщается, по данным властей, все чувствуют себя хорошо. К месту происшествия направились три катера со спасателями, буксиры и плавсредства. Пассажиров планируется эвакуировать на Корфу.

Паром принадлежит судоходной компании Grimaldi Lines. Его длина составляет 183 м, ширина — 28,7 м. На судне 73 каюты, оно может вмещать до 560 пассажиров. По данным Marine Traffic, паром построили в 1995 году.

#Greece

Video of a fire on a cruise ship in the Ionian Sea off the coast of Greece.

237 passengers 50+ crew members on board the Euroferry Olympia, all parties were evacuated, no injuries were reported. pic.twitter.com/97croKgO6W