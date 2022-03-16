У берегов Японии зафиксировано сильное землетрясение
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Вблизи восточного побережья острова Хонсю в Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 7,3, сообщило японское метеорологическое агентство в среду, 16 марта.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Эпицентр землетрясения залегал у побережья префектуры Фукусима. Японское метеорологическое агентство предупредило об угрозе цунами.

Как сообщило агентство Reuters, в отдельных районах Токио нарушена подача электроэнергии. По данным энергетической компании Tepco, без света остались примерно 700 тысяч домохозяйств.

В 2011 году в это регионе произошло землетрясение магнитудой 9,1 с последовавшим за ним цунами, которое привело к крупной аварии на атомной электростанции "Фукусима-1".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя