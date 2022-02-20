У королевы Елизаветы II обнаружен коронавирус
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Королева испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но рассчитывает продолжить выполнение своих обязанностей в Виндзоре на этой неделе, сообщили во дворце.

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"Она будет продолжать получать медицинскую помощь и следовать всем соответствующим указаниям", — говорится в заявлении дворца.Елизавете II сейчас 95 лет. Известно, что она контактировала со своим старшим сыном и наследником принцем Уэльским, у которого на прошлой неделе был выявлен положительный тест на коронавирус.

9 января 2021 года сообщалось, что Елизавета II сделала первую прививку от коронавируса.

Как говорит корреспондент Би-би-си при королевском дворе Николас Уитчелл, можно быть абсолютно уверенным, что королева полностью вакцинирована.

6 февраля 2022 года королева Елизавета II отметила свой платиновый юбилей на троне. Она стала первым британским монархом, правившим 70 лет.

Торжества по случаю платинового юбилея королевы должны продлиться не один день, а их кульминация запланирована на начало лета: в Британии со 2 по 5 июня объявлены общенациональные выходные.

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