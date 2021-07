"У людей было 15 минут на сборы". В Канаде из-за небывалой жары сгорел поселок

Лесной пожар почти целиком уничтожил небольшой городок Литтон в провинции Британская Колумбия на западе Канады. Причина — установившаяся в регионе аномальная жара.

О погибших данных нет, но полиция сообщает, что некоторые семьи еще не вышли на связь, есть сообщения о пострадавших.

В Литтоне жило около тысячи человек. Огонь надвигался так быстро, что у них оказалась всего четверть часа на сборы. Эвакуация шла сквозь клубы густого дыма и подступавшее к обочинам дороги пламя.

"За 15 минут весь поселок был охвачен пламенем", — сказал Би-би-си мэр Полдерман.

"Люди просто брали своих домашних животных, хватали ключи, садились в машину и уезжали", — рассказал он.

Lytton's Main Street, before and after yesterday's devastating fire.

(Photo from a Chilliwack Fire Department member) pic.twitter.com/OaoRvg1ch3