"У людей было 15 минут на сборы". В Канаде из-за небывалой жары сгорел поселок

Лесной пожар почти целиком уничтожил небольшой городок Литтон в провинции Британская Колумбия на западе Канады. Причина — установившаяся в регионе аномальная жара.

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О погибших данных нет, но полиция сообщает, что некоторые семьи еще не вышли на связь, есть сообщения о пострадавших.

В Литтоне жило около тысячи человек. Огонь надвигался так быстро, что у них оказалась всего четверть часа на сборы. Эвакуация шла сквозь клубы густого дыма и подступавшее к обочинам дороги пламя.

"За 15 минут весь поселок был охвачен пламенем", — сказал Би-би-си мэр Полдерман.

"Люди просто брали своих домашних животных, хватали ключи, садились в машину и уезжали", — рассказал он.

Lytton's Main Street, before and after yesterday's devastating fire. (Photo from a Chilliwack Fire Department member) pic.twitter.com/OaoRvg1ch3 — Justin McElroy (@j_mcelroy) July 1, 2021

В поселке сгорело 90% домов, медпункт и полицейский участок.

29 июня в 16:20 по местному времени в Литтоне был зафиксирован температурный рекорд для Британской Колумбии за всю историю наблюдений: 46,6 градуса по Цельсию.

При этом скорость ветра достигала 71 км/ч, ускоряя распространение огня. Жаркая, сухая и ветреная погода в этом районе привела к тому, что огонь мог двигаться со скоростью 10 или даже 20 км/ч, говорят метеорологи.

Местный депутат Брэд Вис написал в соцсетях, что есть сообщения о пострадавших.

В последнюю неделю над тихоокеанским побережьем от Калифорнии до Арктики сформировался так называемый тепловой купол — устойчивая область высокого давления, препятствующая перемешиванию воздуха.

В Британской Колумбии за это время от жары умерло 486 человек, из них 69 в столице провинции Ванкувере. В основном это старики и хронические больные. Аналогичные сообщения поступают из США.

За неделю в Британской Колумбии возникла почти сотня лесных пожаров. Наряду с жарой, этому способствовали сухие грозы. 2 июля в провинции было зафиксировано около 29 тысяч молний.

"Мы переживаем самую жаркую неделю в Британской Колумбии", — заявил на пресс-конференции во вторник премьер-министр провинции Джон Хорган.

Он призвал жителей делать холодные компрессы и по возможности не выходить из дома, оставаясь при этом в самой прохладной его части.

Метеорологи говорят, что тепловой купол такой интенсивности и продолжительности возникает раз в несколько тысяч лет, и предупреждают, что жара продлится еще несколько дней.

Ранее президент США Джо Байден предупрежил, что угроза лесных пожаров в этом году серьезна как никогда, об этом же говорил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.