У президента Чехии диагностировали цирроз печени
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Президент Чехии Милош Земан страдает хроническим заболеванием, у него диагностирован цирроз печени и в желудок введен питательный зонд для кормления. Об этом рассказал член медконсилиума по наблюдению за здоровьем президента хирург Павел Пафко, сообщает РИА "Новости".

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"Это заболевание отличается тем, что может многие годы развиваться без признаков или с минимальными признаками", — сказал он.

По словам врача, сроки нахождения зонда в организме Земана зависят от того, насколько президент будет следовать режиму питания, который предписали ему врачи. Пафко добавил, что говорить о сроках выписки чешского президента из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, где он проходит лечение, пока рано, так как это может занять до четырех недель.

Земан попал в больницу 10 октября. Причиной госпитализации главы государства были осложнения, сопровождающиеся его хроническим заболеванием. Он госпитализирован после того, как были проведены парламентские выборы.

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Gazeta.ru

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