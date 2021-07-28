"У Путина реальная проблема, которая делает его еще более опасным": Байден рассказал об угрозах, исходящих от России

Президент США Джо Байден, выступая перед сотрудникам американской разведки, заявил, что Россия уже распространяет дезинформацию по поводу американских выборов 2022 года, что является "очевидным нарушением суверенитета". Также он отметил, что проблема с российской экономикой делает Путина "еще более опасным", пишет портал телеканала "Дождь".

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"Я думаю, что нам также необходимо противостоять безудержной дезинформации, которая затрудняет доступ людям к оценке фактов и мешает принимать решения. В сегодняшнем брифинге [речь о ежедневном докладе спецслужб для президента, — Дождь], который вы все подготовили для меня… посмотрите, что Россия уже делает по поводу выборов 2022 года и дезинформации. Это очевидное нарушение нашего суверенитета. Теперь вы видите, что происходит. [Сейчас] через интернет получают информацию больше людей, чем из любого другого источника", — заявил Байден.

Также президент США отметил, что, по его мнению, перед Владимиром Путиным стоит серьезная проблема — "он возглавляет экономику, у которой есть ядерное оружие, нефтяные скважины и больше ничего". "Он знает, что у него реальная проблема, которая делает его еще более опасным", — отметил Байден.

"Как все вы знаете, недавно у меня была интересная встреча с моим очень близким другом Владимиром Путиным. Он знает, что вы лучше его команды, и это его чертовски беспокоит. Не шучу. И как следствие, он может преувеличивать наши возможности, но это хорошо", — заключил президент.

Встреча Байдена и Путина прошла в Женеве 16 июня. В совместном заявлении по итогам переговоров сказано, что страны запустят "предметный" диалог о стратегической стабильности.