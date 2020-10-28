У участников испытаний вакцины "Спутник V" выявили коронавирус

Некоторые добровольцы, которые участвуют в испытаниях вакцины "Спутник V", в ходе пострегистрационных исследований сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом "РИА Новости" заявил директор разработавшего препарат Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам Гинцбурга, участники исследований, о которых идет речь, могли получить не вакцину, а плацебо. Он отметил, что предварительно установить, кто получал препарат, а кто — вещество без лечебных свойств, можно будет в середине ноября.

Половина добровольцев получили первый компонент вакцины, около 9 тыс. привиты во второй раз, рассказал Гинцбург. Всего в завершающем этапе клинических испытаний участвуют около 40 тыс. добровольцев.

Директор центра добавил, что жалоб на здоровье от добровольцев, участвовавших в первых клинических испытаниях вакцины летом, не было.

В начале сентября Гинцбург сообщил, что в ходе третьего этапа испытаний 75% участников получат вакцину, остальные 25% — плацебо. «Это делается для того, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность», — говорил он тогда. Как позднее пояснил замглавы Центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов, участники испытаний смогут узнать, вакцину им вкололи или плацебо, лишь после окончания исследований.