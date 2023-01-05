Два храма Киево-Печерской лавры, Трапезную церковь и Успенский собор, забрали у Украинской православной церкви Московского патриархата и передали государству. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

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Министр напомнил, что храмы являются государственной собственностью и последний раз были переданы в пользование УПЦ в 2016 году. Договор об аренде истек 31 декабря 2022 года.

О том, что у УПЦ МП собираются забрать арендуемые ею храмы Киево-Печерской лавры, в декабре сообщал наместник лавры митрополит Павел. Он просил Зеленского не делать этого.

В ноябре СБУ провела обыски в лавре и обнаружила там пророссийскую литературу.

4 января пресс-служба Православной церкви Украины (ПЦУ; это православная церковь, не подчиняющая Русской Православной церкви на основании выданного Константинопольским патриархом томоса об автокефалии) сообщила, что 7 января глава ПЦУ митрополит Епифаний проведен в Успенском соборе лавра рождественское богослужение.