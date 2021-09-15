У Великобритании сменился глава МИД. Доминик Рааб отдыхал, пока талибы брали Кабул

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел ряд перестановок в правительстве страны, в том числе, поменяв министра иностранных дел, сообщает "Медуза" со ссыкой на BBC.

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Доминик Рааб возглавлял МИД Великобритании с июля 2019 года. В последние недели Рааба серьезно критиковали за его поведение во время наступления талибов в Афганистане. В момент взятия Кабула он находился в отпуске на Крите, а после этого, как выяснилось позже, не стал звонить главе МИД Афганистана по поводу эвакуации афганских переводчиков, помогавших британцам.

Новым главой МИД Великобритании вместо Доминика Рааба была назначена Элизабет Трасс, которая до последнего времени руководила министерством внешней торговли.

При этом Рааб остался в правительстве, получив пост вице премьера, а также министра юстиции, на котором он сменил Майкла Гоува. Гоув, в свою очередь, стал министром жилищного строительства — с этой должности был уволен Роберт Дженрик.

Как отмечает Reuters, Борис Джонсон пошел на перестановки в кабинете министров на фоне общего недовольства действиями правительства из-за медленного возвращения уровня жизни и доходов к допандемийным значениям.