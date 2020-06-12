У жены Зеленского обнаружили коронавирус
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу офиса украинского лидера.

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Она находится на амбулаторном лечении, рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что тесты Зеленского и детей отрицательные.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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