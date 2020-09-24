Убийство Бреонны Тейлор: полицейские оправданы, двое раненых во время протестов

В нескольких городах США продолжаются акции протеста в связи с решением суда не предъявлять обвинений трем полицейским, которые 13 марта этого года застрелили 26-летнюю чернокожую жительницу Луисвилля Бреонну Тейлор. В самом Лусивилле во время демонстраций два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения.

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Шеф полиции Лусивилля Роберт Шредер сообщил, что опасности для жизни пострадавших полицейских нет, стрелявший задержан.

Несмотря на запрет выходить на улицы, акции протеста в Луисвилле продолжались до поздней ночи. В город направлена Национальная гвардия. Мэр Грег Фишер "в связи с потенциальной возможностью беспорядков" ввел в городе чрезвычайное положение и комендантский час с 21:00 до 06:30. "Насилие — не ответ. Мысленно мы сейчас с этими двумя офицерами и их родными. Я прошу всех: идите домой, пожалуйста!" — обратился к жителям Луисвилля губернатор Кентукки демократ Энди Бешир.

Выступления против вердикта большого жюри имели место также в Нью-Йорке, Вашингтоне, Атланте и Чикаго. В Портленде, штат Орегон, протестующие повредили полицейский участок и бросили в полицейских бутылку с коктейлем Молотова.

Возмущение в связи с решением суда в среду выразили несколько известных спортсменов, в том числе игрок в американский футбол Колин Каперник и звезды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэджик Джонсон и Леброн Джеймс. "Сегодня у меня просто нет слов! Я раздавлен, мне больно и я очень зол! Мы требуем правосудия для Бреонны, а суд защищает стены в квартире ее соседей, но не ее прекрасную жизнь!", — написал в "Твиттере" Джеймс.

I’ve been lost for words today! I’m devastated, hurt, sad, mad! We want Justice for Breonna yet justice was met for her neighbors apartment walls and not her beautiful life. Was I surprised at the verdict. Absolutely not but damnit I was & still am hurt and heavy hearted! I send — LeBron James (@KingJames) September 24, 2020

Джеймс имеет в виду, что один из оказавшихся под судом полицейских, Бретт Хэнкисон, все же был обвинен, но не в гибели Бреонны Тейлор, а в том, что во время инцидента он стрелял без разбора и пули из его пистолета попали в окно соседней квартиры. Двое других полицейских оправданы.

Что случилось с Бреонной Тейлор?

Молодая женщина, работавшая фельдшером в местной клинике, в ночь на 14 марта находилась в своем доме в постели с молодым человеком по имени Кеннет Уокер. Вскоре после полуночи раздался стук в дверь. Это были трое сотрудников полиции Луисвилля в штатском, прибывшие с судебным ордером на обыск.

Полиция получила сигнал, что прежний бойфренд Бреонны Тейлор, Джамаркус Гловер, ранее отбывший срок за распространение наркотиков, продолжил это занятие и использовал для доставки дом бывшей подруги. Сама Бреонна в конфликт с законом ранее не вступала.

Поскольку Тейлор и Уокер дверь не открыли, полицейские выбили ее ломом. Судья выдал им так называемый "ордер без стука", позволяющий входить в помещение без предупреждения. Сотрудники утверждают, что не воспользовались этим правом, а еще находясь за дверью, крикнули: "Полиция!". Соседи, кроме одного, говорят, что ничего не слышали.

Кеннет Уокер выстрелил из пистолета, на который у него имелось разрешение, и ранил в ногу одного из полицейских, Джонатана Маттингли, впоследствии тому потребовалась операция. По словам Уокера, он решил, что в дом ворвался Джамаркус Гловер, чтобы устроить сцену.

Полицейские открыли ответный огонь. Всего были выпущены 32 пули. Шесть из них попали во вскочившую с постели Бреонну Тейлор, одна оказалась смертельной. По данным баллистической экспертизы, она была выпущена из пистолета детектива Майлса Косгроува. Женщина скончалась на месте.

Наркотиков в доме на нашли, правда, после гибели Бреонны Тейлор обыск проводить не стали.

Кеннету Уокеру сперва предъявили обвинение в покушении на убийство сотрудника полиции, но в мае, когда дело приобрело общественный резонанс, дело против него прекратили.

Что заявил прокурор?

"Это история, от которой все внутри сжимается, — сказал, объявляя о решении большого жюри на собранной по этому поводу пресс-конференции, прокурор штата Кентукки Дэниел Кэмерон. — Но суд толпы — это не правосудие. Когда справедливости пытаются добиться силой, она перестает быть справедливостью и превращается в месть".

После изучения всех обстоятельств дела следствие и суд пришли к выводу, что полицейские Джонатан Маттингли и Майлс Косгроув действовали в соответствии с принципом необходимой обороны. Они продолжат службу.

Третий полицейский, Бретт Хэнкисон, находившийся для подстраховки на улице, когда его коллеги ворвались в дом, обвинен в "преступном пренебрежении к человеческой жизни", выразившемся в неприцельной стрельбе по окнам дома Тейлор, при этом несколько пуль попали в соседнее домовладение. По законам штата, ему грозит до пяти лет заключения. В июне он был уволен из полиции.

Родственники Бреонны Тейлор настаивали на том, чтобы всех трех полицейских судили за умышленное либо непредумышленное убийство. Как передает с места событий корреспондент Би-би-си Алим Макбул, семья убитой ранее получила компенсацию от властей Луисвилля в размере 12 млн долларов. Родственники рассматривали эту выплату как признание ошибок, совершенных полицией, и рассчитывали на предъявление обвинений.

По словам нашего корреспондента после оглашения вердикта из толпы протестующих доносились гневные крики и рыдания. Известный адвокат Бен Крамп, представляющий интересы семьи Тейлор, назвал решение суда "возмутительным и оскорбительным".

Что сказали Трамп и Байден

Дональд Трамп, напротив, назвал руководившего расследованием прокурора Дэниела Кэмерона "звездой" и поблагодарил его за "проделанную фантастическую работу". "Думаю, что это блестящее решение", — сказал президент, когда его спросили об отношении к вердикту присяжных во время пресс-брифинга в Белом доме.

Кэмерон, республиканец и первый в истории чернокожий прокурор штата Кентукки, был одним из выступавших на августовском съезде Республиканской партии.

Один из трех участников инцидента, Джонатан Маттингли, разослал более чем тысяче коллег-полицейских электронное письмо, во вторник опубликованное в СМИ. "Каким бы ни оказался вердикт, я знаю, что в ту ночь мы совершили законный и морально оправданный поступок, — написал он. — Печально видеть, как из хороших парней делают демонов, а из преступников — святых".

Соперник Трампа на президентский выборах, кандидат от демократов Джо Байден заявил, что решение присяжных "не отвечает" на призывы к правосудию, однако призвал демонстрантов выражать протест только мирными способами. В свою очередь губернатор штата Кентукки Энди Бешеар (представитель Демократической партии) заявил, что прокуратура должна обнародовать свидетельства, предъявленные во время слушаний большому жюри. "Думаю, мы должны увидеть больше фактов, которые люди смогут оценить и осознать", — сказал он.