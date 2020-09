Убийство Бреонны Тейлор: полицейские оправданы, двое раненых во время протестов

В нескольких городах США продолжаются акции протеста в связи с решением суда не предъявлять обвинений трем полицейским, которые 13 марта этого года застрелили 26-летнюю чернокожую жительницу Луисвилля Бреонну Тейлор. В самом Лусивилле во время демонстраций два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения.

Шеф полиции Лусивилля Роберт Шредер сообщил, что опасности для жизни пострадавших полицейских нет, стрелявший задержан.

Несмотря на запрет выходить на улицы, акции протеста в Луисвилле продолжались до поздней ночи. В город направлена Национальная гвардия. Мэр Грег Фишер "в связи с потенциальной возможностью беспорядков" ввел в городе чрезвычайное положение и комендантский час с 21:00 до 06:30. "Насилие — не ответ. Мысленно мы сейчас с этими двумя офицерами и их родными. Я прошу всех: идите домой, пожалуйста!" — обратился к жителям Луисвилля губернатор Кентукки демократ Энди Бешир.

Выступления против вердикта большого жюри имели место также в Нью-Йорке, Вашингтоне, Атланте и Чикаго. В Портленде, штат Орегон, протестующие повредили полицейский участок и бросили в полицейских бутылку с коктейлем Молотова.

Возмущение в связи с решением суда в среду выразили несколько известных спортсменов, в том числе игрок в американский футбол Колин Каперник и звезды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэджик Джонсон и Леброн Джеймс. "Сегодня у меня просто нет слов! Я раздавлен, мне больно и я очень зол! Мы требуем правосудия для Бреонны, а суд защищает стены в квартире ее соседей, но не ее прекрасную жизнь!", — написал в "Твиттере" Джеймс.

I’ve been lost for words today! I’m devastated, hurt, sad, mad! We want Justice for Breonna yet justice was met for her neighbors apartment walls and not her beautiful life. Was I surprised at the verdict. Absolutely not but damnit I was & still am hurt and heavy hearted! I send