Убийство британского депутата Дэвида Эмесса: что известно о задержанном Али Харби Али

Полиция Лондона продолжает допрашивать 25-летнего британца Али Харби Али, задержанного по подозрению в убийстве британского депутата-консерватора Дэвида Эмесса. Сообщается, что подозреваемый — сын одного из бывших высокопоставленных чиновников Сомали; по данным британской прессы, полиция не исключает, что он мог радикализироваться через интернет во время локдауна.

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69-летний член парламента от правящей Консервативной партии скончался от многочисленных ножевых ранений в пятницу. Злоумышленник напал на него с ножом во время встречи с жителями избирательного округа в городе Ли-он-Си в графстве Эссекс, к востоку от Лондона. Эмесс был депутатом-ветераном — его регулярно избирали в парламент с 1983 года.

Делом Али занимается антитеррористический отдел Скотленд-Ярда. По словам полиции, на ранней стадии расследования выявлен "потенциальный мотив, связанный с исламистским экстремизмом". Следователи считают, что Али, британец с сомалийскими корнями, действовал в одиночку. Как сообщают источники газеты Sunday Times, полиция также изучает версию о том, что он мог окончательно радикализироваться через интернет во время локдауна.

По сведениям The Sun, подозреваемый, возможно, решил действовать по примеру запрещенных в России и других странах мира террористических организаций "Аль-Шабаб" и "Аль-Каида", подразделения которых в числе прочего действуют в Сомали и Кении.

В соответствии с законом о терроризме детективы смогут допрашивать его до пятницы 22 октября, прежде чем предъявить обвинения.

В выходные, в рамках расследования убийства депутата, полиция проводила обыск по трем адресам в Лондоне. Один из них — жилое здание на престижной улице северного района Кентиш-таун. Как сообщает Rightmove, один из основных британских сайтов по торговле недвижимостью, средняя стоимость жилья на этой улице составляет 1,2 млн фунтов (при этом дом здесь можно купить в среднем за 2 млн фунтов, а квартиру — за 490 тыс. фунтов). СМИ предполагают, что в этом доме задержанный жил в последнее время.

Харби Али Куллане, отец подозреваемого в убийстве, в прошлом работал советником премьер-министра Сомали и возглавлял департамент правительства этой страны по масс-медиа и коммуникациям. Судя по публикации таблоида The Sun, семья Харби Али Куллане приехала в Лондон в 1990-е годы.

В интервью газете Sunday Times он подтвердил, что с ним общались полицейские из антитеррористического отдела и для него это очень тяжелая ситуация. "Ни о чем подобном я не мог и подозревать", — сказал отец задержанного. Сообщается, что полиция изъяла его телефон для проверки.

Участие в программе Prevent



Другой дом, в котором проходил обыск, находится на юге Лондона, в районе Кройдон. Там задержанный вырос, сообщают СМИ. Газета Daily Mail цитирует соседа, который назвал всю семью дружелюбной и отзывчивой. "Это такая приятная семья. Я шокирован тем, что Али арестовали за такое ужасное деяние", — сказал он изданию.

Имя Али Харби Али уже некоторое время было известно правоохранителям, так как несколько лет назад полиция, школа или кто-то из окружения молодого человека рекомендовал местным властям включить его в Prevent — образовательную программу, разработанную британским Министерством внутренних дел в рамках национальной стратегии борьбы с экстремизмом.

Программа нацелена на людей, подверженных риску радикализации, но участие в ней — добровольное, и известно, что Али Харби Али состоял в ней недолго.

При этом, по данным источников The Sunday Times, Али не находился под пристальным наблюдением спецслужб как потенциальный террорист, занимающийся подготовкой нападения. Его имя числилось только в намного более обширном списке людей, которых рекомендовали к участию в программе Prevent — из-за вызывающего тревогу поведения, как, например, разжигающих вражду постов в соцсетях. С марта 2019-го по март 2020 года в этот список было включено более шести тысяч человек.

"Проявите доброту и любовь"



Семья убитого депутата Дэвида Эмесса выпустила в воскресенье обращение к нации с благодарностью за соболезнования и просьбой поддержать начинания, за которые он выступал. Например, дать городу Саутэнд в графстве Эссекс статус более крупного муниципального образования и собрать средства на мемориал певице Вере Линн, чья популярная песня "Мы встретимся вновь" стала воплощением надежды во время Второй мировой войны.

Родственники Эмесса также призвали людей использовать его смерть как повод задуматься о распространившейся вражде представителей разных точек зрения. "Мы просим людей забыть о разногласиях и проявить доброту и любовь к окружающим. Пусть эта трагедия будет сопровождаться хоть чем-то хорошим", — сказано в заявлении семьи.

Тем временем в воскресенье выяснилось, что священник католического храма, расположенного недалеко от места, где был убит депутат, пытался пройти на место преступления, чтобы совершить обряд причащения перед смертью. Однако священника не пропустила полиция.

Дэвид Эмесс был глубоко верующим человеком и принадлежал к католической церкви.

"Для католика важно увидеть священника перед смертью, и по причинам, которые известны только полиции, меня не пустили", — рассказал журналистам Джефри Вулноу. Он объяснил, что решил отправиться на место сразу, когда узнал о нападении — чтобы помолиться о выздровлении или же совершить обряд причащения и соборования. "В этот момент я не знал, в каком состоянии он находится. Решил пойти просто на всякий случай, — говорит Вулноу — и добавляет, что уважает решение полиции.