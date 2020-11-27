Убит "отец иранской бомбы". В Тегеране застрелили физика Фахризаде, которого считали главой ядерной программы

Министерство обороны Ирана подтвердило, что в результате покушения неподалеку от Тегерана был убит физик Мохсен Фахризаде, которого некоторые дипломаты, согласно сообщениям, называли "отцом иранской бомбы". Его считали руководителем иранской ядерной программы.

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Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал убийство актом государственного террора.

В 2010-2012 годах четверо иранских ядерных экспертов были убиты. Тегеран обвинял в их гибели Израиль, но доказательств этому нет.

Фахризаде, профессор атомной физики университета имени имама Хусейна и советник министерства обороны Ирана, несколько лет назад также пережил неудачное покушение. Он был единственным иранским ученым, персонально упомянутым в отчете МАГАТЭ 2015 года.

"Запомните это имя: Фахризаде", — сказал в 2018 году израильский премьер Биньямин Неатньяху, назвав его руководителем секретных проектов минобороны Ирана.

Британская газета Daily Mail в январе 2020 года писала, что израильской разведке удалось добыть документы, якобы подтверждающие, что Иран с 2002 года пытался разработать ядерное оружие, и на одном из них имелась пометка "в верхнем левом углу", сделанная рукой Мохсена Фахризаде.

Фахризаде долгое время считался самой важной фигурой иранской ядерной программы.

Покушение на него произошло в период крайне напряженных отношений между Ираном и его основными оппонентами — Израилем, Саудовской Аравией и США — и неопределенности в связи с предстоящей сменой власти в Вашингтоне, указывает обозреватель Всемирной службы Би-би-си Себастьян Ашер.