Убито более 500 мобилизованных: что известно о потерях России в Украине к январю

На основе открытых источников Би-би-си удалось установить имена более 11 тысяч российских военных, погибших на войне в Украине. В их числе — 539 мобилизованных.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С первого дня войны Русская служба Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" (признано в России "иноагентом") и командой волонтеров ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине. На 6 января нам удалось подтвердить информацию о 11 009 погибших солдатах и офицерах.

Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь. Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 российских населенных пунктах.

Следовательно, по наиболее консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут составлять более 22 тысячи человек.

Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения, смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 99 000 человек.

Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится в среднем около трех с половиной раненых. В эту цифру не входят те, кто воевал на стороне России в составе "народных милиций" Донецка и Луганска.

Гибель мобилизованных



Из открытых источников нам известно о смерти 539 мобилизованных россиян. В это число не входят военные, погибшие при обстреле Макеевки 1 января.

К 3 января 2023 года минобороны России признало гибель 89 россиян в Макеевке (упоминание о том, что они были мобилизованными, было в первом сообщении, но потом исчезло). И украинские журналисты, и российские провоенные блогеры, говорят о том, что число убитых может идти на сотни. Поскольку фамилии погибших пока не известны, мы не учитываем эти данные в наших подсчетах.

На основе открытых данных нам удалось установить имена 500 мобилизованных, погибших в зоне боевых действий на территории Украины, начиная с октября. Еще 39 умерли на территории России — чаще всего, как утверждается, из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем.

Число россиян, умирающих на пунктах сбора для мобилизованных, продолжает расти. За последние две недели известно о трех случаях смерти в центрах подготовки мобилизованных на территории России.

Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября, не указывается их статус. Из-за этого иногда невозможно понять, служил ли мужчина контрактником, ушел ли на фронт добровольцем, или был мобилизован.

По рассказам самих мобилизованных, их подразделения продолжают нести существенные потери по ряду причин. Среди них: интенсивные и точные артиллерийские обстрелы со стороны Украины, плохая координация действий различных отрядов российских военных, проблемы со связью и картами, а также недостаточная подготовка.

Более подробно о причинах существенных потерь среди мобилизованных можно почитать здесь.

Ситуация по регионам

За последний месяц стремительно увеличилось число установленных погибших в Свердловской области (357 человек), причем 102 из них — это мобилизованные. Средний возраст погибших — 30-35 лет. Чаще всего это жители небольших городов или сел.

На первом месте по числу подтвержденных потерь уже два месяца находится Краснодарский край (494 погибших). При этом о смерти 40% погибших из этого региона не сообщалось в СМИ и соцсетях — об их гибели удалось узнать, только изучив захоронения на местных кладбищах. Местные волонтеры регулярно обходят погосты и выкладывают фотографии могил.

На втором месте по числу погибших — Дагестан (373 человека), на третьем — Бурятия (362 человек). Для сравнения: известно лишь о 63 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.

Изучив данные, собранные Би-би-си, волонтерами и Медиазоной, социологи пришли к выводу, что распределение потерь отражает экономическое неравенство между регионами.

С одной стороны, представители национальных республик и автономных округов уезжают на фронт и погибают там чаще выходцев из "русских" регионов. С другой стороны, в абсолютных цифрах большинство погибших российских военных все же составляют этнические русские.

Во многих уголках России, где не работают социальные лифты, служба в армии по контракту является одной из немногих возможностей получить стабильный заработок.

Более подробный социологический анализ потерь можно почитать здесь.

Заключенные, добровольцы и пехота

За последние два месяца в публичном поле появилось множество сообщений о смерти заключенных, отправившихся воевать в Украину в составе "ЧВК Вагнер".

Би-би-си удалось установить имена 240 осужденных, погибших в Украине. И их число стремительно увеличивается.

Так в конце декабря военный пенсионер Виталий Вотановский нашел в Краснодарском крае кладбище "ЧВК Вагнер", на котором похоронены заключенные, погибшие в Украине. 20 декабря активист насчитал там 47 могил, 1 января — 96, а 2 января их стало уже более ста.

То, что на кладбище захоронены военные "ЧВК Вагнера", признал основатель компании Евгений Пригожин. Проверив данные 67 захороненных, Би-би-си установила, что все они были осуждены и должны сейчас отбывать наказание в местах лишения свободы. Многие получили срок за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе против близких родственников.

По оценке фонда "Русь сидящая" (признан в России иноагентом), число завербованных на войну заключенных превысило 30 тыс. человек.

Потери России по родам войск

По данным источников Би-би-си на линии фронта, украинские позиции сейчас штурмуют в основном отряды "ЧВК Вагнера", а также подразделения, составленные из добровольцев.

В большинстве случаев это люди, по своему желанию подписавшие краткосрочные контракты с минобороны и Росгвардией уже после начала войны. При этом перед отправкой на фронт многие из них прошли лишь от 3 до 10 дней подготовки. Доля погибших добровольцев продолжает расти, сейчас они составляют уже 13% от общего числа подтвержденных потерь.

Добровольцы служат в разных отрядах различных родов войск, но мы выделяем их как отдельную категорию, чтобы сопоставить с потерями кадровых частей — в частности, ВДВ.

В абсолютных цифрах потери добровольцев (1433 человека) уже превышают установленные потери десантников (1425 человек). Скорее всего, это связано с тем, что подразделения ВДВ, составленные из контрактников, понесли серьезные потери убитыми и ранеными в первые месяцы войны и после этого были на какое-то время вынуждено отведены с передовой на перегруппировку и пополнение.

Изменился также характер боевых действий. Череда стремительных штурмов и десантных вылазок сменилась затяжными позиционными боями, в которых основная нагрузка ложилась уже на мотострелков. На пехоту сейчас приходится 16% всех установленных потерь.

Потери элитных подразделений



Одной из причин существенного роста потерь среди добровольцев и мобилизованных является истощение кадрового резерва наиболее боеспособных и элитных частей российской армии и Росгвардии.

Подразделения ВДВ, морской пехоты и спецназа понесли серьезные потери в первые месяцы войны, когда их бросали на штурм населенных пунктов без поддержки тяжелой техники и артиллерии.

К примеру, из данных, изученных Би-би-си, следует, что только за два дня боев за аэропорт Гостомеля под Киевом, 3 и 6 марта, российские десантники потеряли 50 человек убитыми. В их числе два майора — командир и заместитель командира батальона 31-й бригады ВДВ из Ульяновска.

Реальное число погибших в этих боях может быть выше, поскольку мы опираемся только на открытые источники информации. Минобороны России не раскрывает число погибших при штурме Гостомеля.

6 марта элитная 155-я бригада морской пехоты потеряла по меньшей мере 21 человека за один день боев за село Мощун в Киевской области Украины.

Серьезные потери понес и спецназ ГРУ. На основе открытых источников нам удалось установить, что только одна 24-я гвардейская бригада спецназа ГРУ из Новосибирска потеряла в ходе боев в Украине 74 человека. В их числе девять офицеров в звании от лейтенанта до подполковника. Для сравнения: за 10 лет войны в Чечне бригада потеряла убитыми 10 человек.

Гибнущие командиры



Из 11 009 установленных российских военных, погибших в Украине, 1577 человек, то есть почти 15%, — офицеры. Среди погибших — четыре генерала и 52 полковника.

Особенно высока доля потерь среди офицеров спецназа — как в ГРУ, так и в отрядах Росгвардии. Командирские звезды носил каждый пятый установленный погибший сотрудник спецподразделений.

Особенно существенные потери понесли младшие офицеры российской армии. Именно им приходится принимать основные тактические решения по ведению боя. При этом большинство из них еще молоды (звание лейтенанта чаще всего получают в 21-22 года), неопытны, но уже вынуждены решать, как именно добиться целей, поставленных командованием.

По оценке специалистов, Россия вступила в войну, имея в вооруженных силах избыток военной техники и острую нехватку обученного личного состава. В итоге в ходе войны командиры вынуждены командовать в бою солдатами, как сержанты. То есть лично вести их в атаку или держать с ними оборону вместо того, чтобы руководить боевыми действиями через подчиненных.

Что известно о потерях "ДНР" и "ЛНР"?

Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе "народных милиций" Донецка и Луганска.

На 22 декабря власти самопровозглашенной ДНР признали гибель 4176 военнослужащих. В более поздних сообщениях чиновники ДНР перестали публиковать данные о потерях.

В самопровозглашенной ЛНР о потерях не сообщают, но из открытых источников следует, что их явно больше 1200 человек.

Помимо этого, в соцсетях Би-би-си обнаружила более 4300 сообщений и постов людей, которые ищут своих родственников мужского пола, оказавшихся в рядах "народных милиций" и давно не выходивших на связь. Некоторые из тех, кого искали в первые месяцы войны, уже вернулись домой "грузом 200".

Даже если учитывать только подтвержденные данные, совокупные потери тех, кто воюет на стороне России, могут превысить 28 тысяч человек погибшими.

С учетом раненых общие потери пророссийских сил за 10 месяцев войны могут превышать 126 тысяч человек.

По оценке США, если считать убитых и раненых, потери России в Украине превысили 100 тысяч человек.

Генштаб Украины оценивает потери Москвы в более 100 тыс. человек убитыми. Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек.

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.

Би-би-си, "Медиазона" и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину.