Ученик устроил стрельбу в казанской школе, погибли девять детей

Подросток пронес оружие в школу №175 в Казани, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации учебного заведения. "Прошел ученик, пронес оружие, ранил одноклассников",— сказал источник.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Число погибших при стрельбе в школе выросло до 11 человек, среди них девять детей. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Десяткам пострадавших понадобилась помощь медиков.

ТАСС собщает, стрелявший — подросток 17 лет. Он уже задержан. По некоторым сведениям, стрелявших было двое, второй стрелок также задержан.

Кроме того, задержан предполагаемый пособник стрелков, сообщил источник РБК, близкий к ФСБ. Это некий Рамиль Мухамедшин, ему 41 год. Сотрудники правоохранительных органов отрабатывают связи злоумышленников, личности которых уже известны. "Проводятся мероприятия по установлению всех задействованных в стрельбе лиц", — сообщил источник.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана, "на вызов [к школе] отправлена 21 бригада скорой медицинской помощи Казани и медики республиканского центра медицины катастроф.

В прокуратуре Татарстана заявили, что проверяют сообщения СМИ о выстрелах в казанской школе. "На место происшествия выехал прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков. Обстоятельства инцидента выясняются", — сказал журналистам представитель надзорного ведомства.

JUST IN - Mass shooting in a school in Kazan, Russia. At least 13 dead, 12 hospitalized. One suspect detained. Another one holds several people hostage.pic.twitter.com/yiGlmOXlVn — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) May 11, 2021

BREAKING: Mass shooting in a school in Russia's city Kazan, multiple people killed. Students jumping off from the school's window during the scene

pic.twitter.com/EggfyDiJ67

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 11, 2021