Ученик устроил стрельбу в казанской школе, погибли девять детей
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Подросток пронес оружие в школу №175 в Казани, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации учебного заведения. "Прошел ученик, пронес оружие, ранил одноклассников",— сказал источник.

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Число погибших при стрельбе в школе выросло до 11 человек, среди них девять детей. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Десяткам пострадавших понадобилась помощь медиков.

ТАСС собщает, стрелявший — подросток 17 лет. Он уже задержан. По некоторым сведениям, стрелявших было двое, второй стрелок также задержан.

Кроме того, задержан предполагаемый пособник стрелков, сообщил источник РБК, близкий к ФСБ. Это некий Рамиль Мухамедшин, ему 41 год. Сотрудники правоохранительных органов отрабатывают связи злоумышленников, личности которых уже известны. "Проводятся мероприятия по установлению всех задействованных в стрельбе лиц", — сообщил источник.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана, "на вызов [к школе] отправлена 21 бригада скорой медицинской помощи Казани и медики республиканского центра медицины катастроф.

В прокуратуре Татарстана заявили, что проверяют сообщения СМИ о выстрелах в казанской школе. "На место происшествия выехал прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков. Обстоятельства инцидента выясняются", — сказал журналистам представитель надзорного ведомства.

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