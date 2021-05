Ученик устроил стрельбу в казанской школе, погибли семеро детей

Во вторник, 11 мая, в Казани в 9:30 утра мужчина открыл стрельбу по ученикам гимназии № 175, расположенной в Советском районе на улице Джаудата Файзи. В результате погибли девять человек — семь учеников, учитель и сотрудница школы, сообщил глава региона Рустам Минниханов.

По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), ранены 16 человек из числа учащихся и сотрудников школы. Минздрав Татарстана сообщил, что в больницы доставлен 21 человек, в том числе 18 детей, шестеро из которых находятся в реанимации.

Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщил, что первая информация о нападении на школу поступила дежурному Росгвардии с тревожной кнопки гимназии. «Первыми на место событий приехали бойцы этой структуры», — отметил он.

На место происшествия прибыли члены правительства Татарстана во главе с президентом республики. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Расследованием поручено заниматься следователям центрального аппарата ведомства.

Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту о ситуации в казанской гимназии. Владимир Путин обсудил произошедшее по телефону с премьер-министром Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой МЧС Евгением Зиничевым. В Казань вылетели министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр просвещения Сергей Кравцов.

JUST IN — Mass shooting in a school in Kazan, Russia. At least 13 dead, 12 hospitalized. One suspect detained. Another one holds several people hostage.pic.twitter.com/yiGlmOXlVn — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) May 11, 2021

BREAKING: Mass shooting in a school in Russia's city Kazan, multiple people killed. Students jumping off from the school's window during the scene

pic.twitter.com/EggfyDiJ67

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 11, 2021

Children seen jumping from building amid school shooting in Kazan, Russia; at least 9 killed pic.twitter.com/c8vlJcq4zV — BNO News (@BNONews) May 11, 2021

Кто напал на школьников

Полиция задержала 19-летнего выпускника гимназии № 175 Ильназа Галявиева. По информации источника РБК, молодой человек проживает в Казани на улице Брюсова.

Галявиев окончил гимназию в 2017 году и поступил в колледж «ТИСБИ» на специальность «программирование в компьютерных системах». В его характеристике говорится, что за время учебы он «показал себя тихим, спокойным, опрятным и неконфликтным», не имел вредных привычек. С 15 февраля по 11 апреля Галявиев проходил производственную практику, после чего пропустил три экзамена в колледже и не явился на защиту производственной практики. 26 апреля Галявиев был отчислен из колледжа. 28 апреля он получил разрешение на хранение гладкоствольного ружья Hatsan escort PS.

Источник РБК сообщил, что также был задержан 41-летний мужчина, предполагаемый пособник стрелка. Он также отметил, что сотрудники правоохранительных органов отрабатывают связи злоумышленников, личности которых уже известны. «Проводятся мероприятия по установлению всех задействованных в стрельбе лиц», — сообщил источник, близкий к ФСБ. Позднее в МВД опровергли информацию о том, что у Галявиева были пособники. В полиции сообщили, что он действовал в одиночку.

О нападении на школу Галявиев сообщил в телеграмм-канале «Бог», который был создан 4 мая. В этом канале до нападения на гимназию было 4 сообщения.

С чем связано нападение

Проживающий в Казани эксперт в области терроризма Раис Сулейманов сообщил РБК, что по его информации, это пример индивидуального терроризма. «Перед нами классический случай «колумбайна», в Казани сейчас все напуганы, но вряд ли это нападение имеет религиозный подтекст», — отметил он.

Политолог, автор монографий о «колумбайнах» в российских школах Яна Амелина считает, что в случае с казанским стрелком присутствует много признаков, которые характерны для последователей субкультуры «колумбайн». «Само название его телеграмм-канала «Бог» и высказывание молодого человека о биомусоре — это отсыл к мировоззрению Эрика Харриса — одного из участников безмотивного расстрела в американской школе «Колумбайн» 20 апреля 1999 года, с которого, собственно, и началось это деструктивное движение», — говорит Амелина. По ее словам, в основе этой субкультуры лежит безмотивная ненависть и насилие ради насилия: не случайно на видеозаписи допроса Галявиев кричит, что ненавидит всех. Он также заявляет, что «осознал себя богом», а летом в нем «начал пробуждаться монстр», что дает основания предполагать психическое заболевание или явное увлечение сатанизмом.

Эксперт считает, что попытки оправдания массовых убийств в школах «буллингом» неуместны, поскольку это не подтверждается имеющимися фактами. «Деструктивная субкультура «колумбайн» должна быть признана террористической, чтобы за принадлежность к ней и оправдание действий «колумбайнеров» следовало соответствующее уголовное наказание», — убеждена Амелина.

Эрик Харрис — старшеклассник, который вместе со своим товарищем Диланом Клиболдом устроили в 99 году массовое убийство в школе «Колумбайн». Тогда погибли 13 человек и 23 были ранены. Подростки совершили самоубийство на месте преступления.