Ученик зарезал учительницу во французском католическом лицее
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Учительница испанского языка скончалась от ножевого ранения, полученного от ученика школы в курортном городе Сен-Жан-де-Люз на юго-западе Франции, неподалеку от испанской границы.

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Власти страны подтвердили, что нападение произошло в частном католическом лицее, носящем имя Фомы Аквинского.

Как уточняет региональное издание Sud Ouest, подросток зашел в класс во время урока испанского языка и набросился на педагога, несколько раз ударив женщину ножом в грудь.

Учительнице было за пятьдесят. Прибывшие на место преступления врачи пытались спасти пострадавшую, сообщают местные СМИ, однако безуспешно: женщина умерла от остановки сердца.

На месте происшествия работает полиция, ученика арестовали.

По некоторым сведениям, 16-летний лицеист страдал от нервного расстройства и стоял на учете в службе психологической помощи.

Версия теракта в настоящий момент не рассматривается.

В Сен-Жан-де-Люз срочно выехал министр образования Франции Пап Ндьяй, выразивший в "Твиттере" соболезнования семье, коллегам и ученикам погибшего педагога.

Представитель французского правительства Оливье Верран заявил на пресс-конференции, что правительство окажет поддержку педагогам по всей стране в связи с инцидентом.

"Я с трудом могу себе представить, какую травму это могло нанести", - сказал он.

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BBC News Русская служба:

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