Ученые: дно Балтийского моря подходит для строительства ветроэлектростанций
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Согласно предварительным исследованиям ученых, дно Балтийского моря, где Литва намерена построить большой парк ветряных электростанций, годится для такой деятельности, сообщает литовский портал Delfi.

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Объединенная группа ученых исследовала 137 кв. км площади дна Балтийского моря и пришла к выводу, что его структура подходит для развития проекта, сообщило Министерство энергетики Литвы.

"Исследования включали в себя поверхностные гидрографические и мелководные геофизические исследования морского дна. На их основе исследователи дали рекомендации по местам глубоких и неглубоких скважин и статического зондирования. Исследования морского дна будут продолжены", — говорится в сообщении министерства.

Исследования проводятся компаниями Geobaltic и Garant Diving. Аукцион, на котором, как ожидается, будет выбран застройщик парка ветряных установок мощностью 700 мегаватт на Балтийском море, планируется объявить в сентябре следующего года.

Предполагается, что парк, расположенный в 30-40 километрах от литовского побережья, сможет производить около 2,5-3 тераватт-часов электроэнергии в год или четверть нынешней потребности Литвы в энергии. Проект морского парка ветряных установок должен быть завершен в 2028 году.

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