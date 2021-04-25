Ученые научились синтезировать соединение, "выключающее" раковые клетки
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Профессор химии из американского Университета Пердью (Purdue University, США) Минджи Дай нашел способ синтезировать соединение для борьбы с белком, свойственным многим видам рака, сообщает научный портал Phys.org.

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Вещество, которое может помочь бороться с белком, обнаруженным во многих видах рака, включая некоторые формы рака молочной железы, головного мозга, колоректального рака, рака простаты, легких и печени, получают из ядовитого кустарника Jatropha curcas, который также называют очищающим орехом.

Это растение, распространившееся из обеих Америк в Африку и Азию, давно используется в народной медицине, в том числе для лечения онкологических заболеваний, однако выход активного вещества (куркузона D) из сухого корня растения составляет всего 0,002% от общей исходной массы.

Выяснилось, что куркузон D является ингибитором белка BRAT1, который регулирует реакцию повреждения ДНК и репарацию ДНК в раковых клетках и ранее считался "неразрушимым" по своим химическим свойствам.

"Исследователи протестировали эти соединения на клетках рака молочной железы и обнаружили, что куркузон D чрезвычайно эффективен при их выключении", — говорится в сообщении.

Ученые рассчитывают, что соединение может не только убить раковые клетки, но и остановить метастазы.

Дай и его команда полагают, что, как бы ни был эффективен куркузон D сам по себе, он может быть еще более мощным в составе комбинированной терапии вместе с повреждающим ДНК агентом, который уже был одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США.

"Вот почему так важен новый синтез, мы можем использовать синтез для получения большего количества соединений в более чистой форме для биологических исследований, что позволит нам продвинуться в этой области, сделать аналоги соединения, чтобы улучшить его эффективность и уменьшить вероятность побочных эффектов", — отмечает Дай.

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Интерфакс

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Интерфакс

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Наука Рак США
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