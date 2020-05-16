Ученые обнаружили, что некоторые уже существующие лекарства могут помочь в лечении коронавируса

Ученые Тартуского университета и Норвежского технического университета в рамках научной работы выявили несколько известных соединений, который по крайней мере в лабораторных условиях показывают свойства, подавляющие коронавирус SARS-CoV-2.

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"Используем принцип перераспределения лекарственных препаратов, то есть хотим использовать для лечения коронавируса соединения, созданные для облегчения какой-либо другой болезни", — пояснил вирусолог Денис Кайнов.

К такого рода соединениям относятся, например, нелфинавир, использующийся в ВИЧ-терапии. Также антикоронасирусное действие был выявлено у комбинаций таких препаратов, как салиномицин (антибиотик), амодиахин (лекарство от малярии), обатоклакс (лекарство от рака), эметин (лекарство от трихомоноза) и гомохаррингтонин (лекарство от рака).

По словам Кайнова, разработка новых решений требует много денег и времени, но в случае обнаруженных его рабочей группой объединений этот процесс уже пройден.

Ученые пишут, что теперь нужно провести клинические исследования и протестировать препараты на пациентах.