Ученые обнаружили убивающий коронавирус натуральный продукт
Foto: Imago/Scanpix/LETA

Немецкие ученые обнаружили убивающий до 97% коронавируса в организме натуральный продукт. Исследователи из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма опубликовали свою работу в журнале bioRxiv.

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По данным специалистов, сок черноплодной рябины наиболее эффективно подавляет активность вируса в человеческом организме. Они также считают, что гранатовый сок может уничтожать до 80% патогенов коронавируса.

Остальные натуральные соки и зеленый чай тоже способны ослабить заболевание, так как обладают кислой средой и растительными полифенолами, которые негативно влияют на вирус.

Ранее ученые Медицинской школы Вашингтонского университета нашли способ предотвратить тяжелые осложнения у заразившихся коронавирусом с помощью антидепрессанта флувоксамина. Уменьшая воспаление, флувоксамин может предотвратить гиперактивный иммунный ответ у пациентов с Covid-19, который и является причиной тяжелых симптомов.

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