Ученые обнаружили "важные улики" в ходе расследования по Covid-19 в Ухане
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Эксперты из группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая отправилась в китайский город Ухань, где произошла первая вспышка коронавируса COVID-19 в декабре 2019 года, чтобы расследовать происхождение вируса, обнаружили "важные улики", касающиеся роли рынка морепродуктов Хуанань в распространении инфекции. Об этом заявил зоолог из Нью-Йорка Питер Дашак, помогающий миссии ВОЗ, в которую входят 14 человек, сообщает Bloomberg.

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Он рассказал, что ученые посетили Уханьский институт вирусологии, побывали на рынке морепродуктов Хуанань и на одном из крупнейших в городе рынке Байшачжоу, где продают свежее мясо, рыбу и морепродукты. До этого они были в двух больницах в Ухане, которые в числе первых начали лечить заболевших. По его словам, международной миссии помогали китайские ученые, которые вели собственное расследование на протяжении последних нескольких месяцев. "Они работали за кулисами, копали информацию, изучали и подготавливали ее", — отметил Дашак.

"Мы сидели с ними каждый день и просматривали информацию, новые данные, а затем сказали, что хотим посетить ключевые места. Они попросили список. Мы предложили, куда мы могли бы пойти и с кем встретиться. Мы посетили все места в этом списке, и они были очень рады этому", — рассказал он.

Как отметил ученый, делегаты миссии работали в трех группах, которые сосредоточили свое внимание на потенциальной роли животных во вспышке, эпидемиологии и распространении вируса, и на результатах исследования проб окружающей среды. "Мы рассмотрели эти три направления по отдельности. Теперь мы собираемся собрать все вместе и посмотреть, что все это нам говорит", — добавил зоолог.

Ученый сообщил, что эксперты во время обследования рынка Хуанань обнаружили "важные улики". Несмотря на то, что продуктовый рынок был закрыт сразу после выявления случаев заражения, "он все еще практически не поврежден", отметил Дашак. "Люди ушли в спешке, они оставили оборудование, они оставили посуду, они оставили доказательства того, что происходило, и это то, на что мы смотрели", — поделился он.

По его словам, китайские ученые, ранее взявшие образцы на рынке, определили места, где были обнаружены следы SARS-CoV-2. Эксперты ВОЗ также извлекли пользу из этого, подчеркнул Дашак. "Теперь мы знаем то, чего не знали тогда — до появления сильно заболевших были другие, у которых болезнь протекала бессимптомно или их было трудно отличить от тех, у кого были просто простуда или кашель. И поэтому неудивительно, что были и другие случаи, кроме тех, которые попали в больницу. Но сколько других, когда это началось? Это то, над чем мы все еще работаем", — пояснил он.

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