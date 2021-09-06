Ученые оценили сообщение об эффективности яда гадюк против Covid-19

Исследование в Бразилии показало, что один из компонентов яда эффективно подавляет вирус в клетках обезьян. Однако эксперты считают, что утверждать о пользе для человека от этого открытия пока рано, пишет РБК.

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Эффективность яда бразильской гадюки в лечении людей от Covid-19 еще не доказана, несмотря на обнадеживающие тесты на обезьянах. В любом случае сама по себе вытяжка из какого-то животного яда не сработает. Об этом заявили опрошенные РБК эксперты.

"У вируса огромное количество патологических проявлений. <…> Как лечить сейчас — более-менее понятно, но сильного универсального средства нет, и яд гадюки им не станет. Сработает только комплекс препаратов, <…> а какая-то выдержка или разведение яда ядовитого животного или змеи не будет работать", — уверен руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Он отметил, что ученые просто обнаружили противовирусный эффект и пока неясно, как его можно использовать. По мнению специалиста, лекарства против коронавируса должны воздействовать на "способность прикрепления вируса, подавлять биохимию, создавать вирусу проблемы для выхода из инфицированной клетки и его репродукцию в ней". Для лечения инфекции нужен комплекс из двух-трех препаратов.

"Эксперимента на обезьяне явно недостаточно для того, чтобы заявлять об эффективности яда гадюки. <…> Физиология приматов и людей близка, но есть очень много нюансов. Обезьяны в принципе болеют иначе. Например, СПИД, который косит людей, обезьяны переносят нормально", — добавила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Она уточнила, что необходимо провести три этапа исследований на людях, чтобы доказать эффективность яда.

То, что яд бразильской гадюки может быть эффективен против Covid-19, показало исследование ученых бразильского Университета Сан-Паулу, передает Reuters. Речь идет об отдельном компоненте из организма змеи.

"Мы смогли показать, что этот компонент змеиного яда способен подавлять очень важный белок вируса", — сказал один из авторов исследования и профессор университета Рафаэль Гвидо.

В своей работе ученые изучили несколько видов змей и выяснили, что яд бразильской гадюки сильнее других эффективен против Covid-19. Взятая из организма гадюки молекула, способная убивать вирус, представляет собой пептид или цепочку аминокислот. Они соединяются с ферментом коронавируса под названием PLPro, не повреждая другие клетки.

Ученые поставили опыты на обезьянах. Согласно исследованию, молекула, производимая гадюкой, подавляет способность вируса размножаться в клетках обезьян на 75%. По мнению исследователей, в дальнейшем яд гадюки можно использовать для создания вакцины от коронавируса для человека.

Весной в Киргизии заявили, что коронавирус можно лечить горячей настойкой из ядовитого растения аконит (в народе его называют иссык-кульский корень). Министр здравоохранения страны Алымкадыр Бейшеналиев утверждал, что сам использовал этот метод. "Вреда здоровью нет. Пить надо горячим, за два-три дня исчезает ПЦР-тест положительный, и человеку сразу становится легче", — заявил он.

Чтобы доказать пользу народного средства, Бейшеналиев даже выпил то, что, по его словам, было настойкой из аконита, в прямом эфире. По словам министра, киргизские врачи успешно использовали ядовитый отвар в борьбе с Covid-19.

Опрошенные РБК эксперты скептически отнеслись к подобному заявлению. Профессиональный травник Дмитрий Юровский предупредил, что аконит содержит сильнейшие токсичные алкалоиды и обычно его применяют только наружно, например для лечения опухолей. Доктор медицинских наук, профессор, фитотерапевт Сергей Турищев предположил, что он будет токсично действовать на жизненно важные органы человека.