Ученые просят перепроверить версию утечки Covid-19 из лаборатории. Могли ли медики случайно упустить вирус?

В последние дни все крупнейшие мировые медиа неожиданно заговорили о том, что пандемия коронавируса могла начаться с лабораторной утечки. Президент США Джо Байден потребовал от своих спецслужб активнее заниматься изучением темы и выяснением происхождения Covid-19, пишет портал телеканала "Дождь".

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Глава американского государства призвал сотрудников разведки удвоить усилия по расследованию, включая разработку теории об утечке вируса из лаборатории в Китае. В разведывательном сообществе США мнения разделились, — сказал Байден: одни считают, что пандемия стала результатом несчастного случая в лаборатории, другие — что вирус появился в результате контакта человека с инфицированным животным. В уважаемом журнале Science опубликовано письмо с требованием более внимательно изучить лабораторную версию. Подписи под ним поставили 18 авторитетных ученых.

Научный обозреватель, автор подкаста и телеграм-канала "Голый землекоп" Илья Колмановский отмечает, что выяснить причину появления коронавируса чрезвычайно важно, это позволит снизить вероятность возникновения новой вспышки.

Инциденты с утечками вирусов из лабораторий случались и в прошлом. При этом веских и однозначных доводов в пользу одной из двух версий — о природном или лабораторном происхождении вируса — у научного сообщества до сих пор нет, в связи с чем должно быть проведено новое расследование.

Колмановский отмечает, что в рамках расследования необходимо общаться с учеными за пределами Китая, с теми, кому китайские коллеги сообщали какую-либо информацию в самом начале пандемии. Такие косвенные свидетельства могут опровергнуть или, напротив, подтвердить версию о лабораторном происхождении коронавируса.