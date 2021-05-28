Ученые рассказали, как проводить массовые мероприятия без риска заражений

Концерты в закрытых помещениях при соблюдении ряда мер безопасности могут быть безопасными и не привести к заражению Covid-19, свидетельствуют данные исследования, результаты которого опубликованы в журнале The Lancet Infectious Diseases.

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В исследовании приняли участие 465 человек, которые посетили музыкальный концерт. В общей сложности в зале было около 900 человек. После мероприятия ни один из участников эксперимента не заболел Covid-19, сообщают исследователи.

Перед началом концерта все участники эксперимента прошли LFT-тесты (быстрые тесты на коронавирус): все, у кого были отрицательные тесты, отправились на мероприятие.

Участникам эксперимента было разрешено танцевать и петь во время концерта, также не обязательным было соблюдение социальной дистанции.

Однако все они должны были не снимать до конца мероприятия маски стандарта N95. Также организаторы концерта обеспечили хорошую вентиляцию помещения: все двери и окна помещения были открыты. Организаторы следили за тем, чтобы зрители не толпились в зале и других помещениях.

Еда и напитки продавались в баре, который был отделен от концертной площадки, посетители могли выходить курить на улицу. Находясь без масок в баре или на улице, участники эксперимента должны были соблюдать социальную дистанцию.

Концерт, на который отправились участники эксперимента, проходил в зале Sala Apolo в Барселоне, который обычно вмещает около 900 зрителей.

Концерт продолжался пять часов, в среднем участники эксперимента провели в зале два часа и сорок минут.

Все участники исследования должны были установить два мобильных приложения: одно из них — для отслеживания возможных контактов с зараженными лицами, а другое — для внесения информации о тестировании и заполнения опросников по состоянию здоровья и самочувствию.

Наблюдение за участниками эксперимента продолжалось в течение 10 дней до мероприятия и в течение 10 дней после него.

Эксперимент, в ходе которого участники исследования посетили концерт, проводился в Барселоне 12 декабря прошлого года. Тогда в городе и в стране наблюдался спад заболеваемости, насчитывалось около 221 случаев заражения на каждые 100 тысяч населения.

Однако в стране продолжали действовать некоторые ограничительные меры: в ряде регионов страны в помещениях могли собираться не более шести человек (из разных домохозяйств), а вакцина от коронавируса тогда еще не была доступна.

"Наше исследование свидетельствует о том, что музыкальные концерты, когда повсеместно принимаются необходимые меры безопасности, могут проходить без риска распространения коронавирусной инфекции", — говорит Жозеп Льибре, один из ведущих авторов исследования из университетской клиники Братьев Триас и Пужоль (Бадалона).

Он также отметил, что не нужно упускать из виду тот факт, что эксперимент проводился в период относительно спокойной эпидемиологической обстановки.

Как подчеркивает Льибре, данные этого исследования могут быть некорректными для какой-либо другой эпидемиологической ситуации: во время резкого роста заражений или при распространении другихБолее заразных вариантов коронавирусной инфекции.

По мнению ученого, требуются дальнейшие исследования в этом направлении с учетом применения других комбинаций защитных мер и с участием большего количества людей.

"Массовые мероприятия обычно ассоциируются с более высоким риском распространения коронавирусной инфекции, и решения об отмене таких мероприятий сыграли важную роль и помогли взять пандемию под контроль. Однако отмены массовых мероприятий повлекли за собой серьезные финансовые потери: только в Испании эти потери оцениваются в 5,5 млрд долларов", — говорит один из авторов исследования Борис Револло.

По его словам, сейчас важно найти комбинации противоэпидемиологических мер, при соблюдении которых массовые мероприятия все-таки смогут проводится, не вызывая роста заболеваемости.

В данном эксперименте авторы исследования рассчитывали на то, что распространения коронавирусной инфекции во время концерта удастся избежать за счет использования масок довольно высокой степени защиты и за счет тестирования на коронавирусную инфекцию за 30 минут до концерта.

Помимо группы, принимавшей участие в эксперименте, была контрольная группа из 495 человек. Участники из контрольной группы также сдали тест на коронавирус и не посещали концерт, вместо этого они должны были отправиться домой и заниматься своими повседневными делами. В контрольной группе за время проведения исследования было выявлено двое заболевших.

Все участники исследования — и отправившиеся на концерт, и из контрольной группы — были в возрасте от 18 до 59 лет. К участию в исследовании не допускали тех, у кого был положительный тест на коронавирус или тех, кто незадолго до эксперимента контактировал с заболевшим, а также тех, у кого в доме живут люди из группы риска (пожилые родственники).

Авторы исследования также учли, что участники эксперимента из-за самого факта участия в исследовании могли вести себя более осторожно, чем обычно при тех же самых условиях. Однако все участники в ходе опроса утверждали, что на их поведение не повлияло участие в эксперименте и они вели себя, как обычно.

Ученые также отмечают, что подобный вариант организации подойдет не для всех массовых мероприятий. Они пишут, что для некоторых залов обеспечение необходимых мер безопасности будет требовать больших затрат.

Кроме того, очень сложно организовать тестирование нескольких тысяч зрителей за пару часов до мероприятия, отмечают исследователи.