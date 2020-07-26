Ученые: с каждым годом фастфуд становится все более вредным

"Тот, кто, испытывая стресс, хочет немного утолить свой голод, может легко купить фастфуд на каждом углу. Ученые впервые изучили, как менялся состав фастфуда в последние десятилетия — и пришли к пугающему результату", — сообщает немецкое издание Die Welt.

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"Несмотря на фитнес-манию и низкоуглеводные диеты, фастфуд-рестораны упорно существуют десятилетиями. (…)Так, институт социологических исследований Forsa показал, что каждый четвертый житель Германии покупает фастфуд или небольшие снеки как минимум раз в неделю".

При этом качество фастфуда за последние десятилетия вовсе не улучшилось, отмечает издание.

"Это выяснили ученые из Бостонского университета. Исследователи изучили более тысячи блюд десяти известных американских сетей фастфуда, в том числе таких ресторанов быстрого питания, как McDonald?s и KFC".

"Исследователи проанализировали размер порций, калорийность и содержание соли в предлагаемой продукции. При этом особое внимание они уделили закускам, гарнирам и десертам. Они сравнили, как менялись указанные показатели в 1980-х, 1990-х и 2000-х годах".

"Выяснилось, что все рассмотренные показатели значительно ухудшались с годами. Закуски, гарниры и десерты в сущности считаются дополнением к основному блюду, но, несмотря на это, их порции значительно увеличились за десятилетия. Исследователи предполагают, что более крупные порции должны побудить людей купить кроме основного блюда дополнительные закуски. Ведь тот, кто видит большую порцию, думает, что получил больше за свои деньги", — говорится в статье.

"Увеличение порций привело к тому, что блюда стали более калорийными. Так, калорийность некоторых блюд выросла на 60 калорий в сравнении с предыдущим десятилетием. Значительно увеличивалось каждые десять лет и содержание соли. В крайних случаях содержание соли в блюдах выросло на 14%. Небольшое утешение: как минимум содержание железа и кальция в десертах выросло за изученный промежуток времени в четырех ресторанах из десяти".

"В целом разнообразие продукции увеличилось более чем на 200%. В среднем на рынке ежегодно появляются 23 новых блюда. Впрочем, новые продукты, как правило, еще более вредны, чем существующие годами классические блюда. (…) И пока потребители будут готовы покапать их, в составе продукции, вероятно, мало что изменится", — констатирует Die Welt.