Ученые зафиксировали рекордное снижение скорости Гольфстрима
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Они считают, что к этому привело воздействие человека на окружающую среду. Если глобальное потепление ускорится, океанское течение может полностью остановиться, считают авторы исследования

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ученые обнаружили значительные изменения в системе атлантического течения Гольфстрим, которое в том числе несет тепло в Европу. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два опубликованных исследования.

Речь идет не только о самом течении вдоль восточного побережья Северной Америки, но и обо всей связанной с ним системе атлантических течений, затрагивающей северо-западное побережье Африки, Западную Европу, Скандинавию, Баренцево море, Северный Ледовитый океан. Исследование в журнале Nature Geoscience показывает, что Гольфстрим замедлился до рекордных за последнее тысячелетие значений.

Замедление течения произошло вопреки прогнозам ученых — оно было более резким. Авторы исследований связывают это явление с глобальным изменением климата на планете. Стефан Рамсторф из Потсдамского института исследований воздействия климата считает, что причина в антропогенном влиянии на природу.

"Это, скорее всего, вызвано нашими выбросами парниковых газов, потому что другого правдоподобного объяснения такому замедлению нет. Именно это предсказывали климатические модели на протяжении десятилетий", — заявил ученый.

По словам Рамсторфа, за последние сто лет скорость течения Гольфстрима снизилась на 15%. Это уже повлияло на погоду, в частности привело к более частой жаре на юге Европы. Ученые обеспокоены таким замедлением, поскольку при продолжении процесса циркуляция масс воды, формирующих климат в обоих полушариях, может полностью дестабилизироваться.

Океанограф Британской антарктической службы Эндрю Мейерс отметил, что до начала антропогенного влияния на климат общая система Гольфстрима была более стабильной. Сейчас на нее оказывают значительное влияние таяние льда в Гренландии и увеличение количества осадков в Северной Америке.

"Это указывает на то, что замедление, скорее всего, не естественное изменение, а результат человеческого воздействия", — добавил Мейерс. Однако климатолог из Оксфордского университета Тим Палмер считает, что на изменения погоды в Европе влияют и другие факторы.

Другое исследование, в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что ускорение темпов глобального потепления может привести в итоге к полной остановке Гольфстрима.

Ведущий автор этого исследования Йоханнес Ломанн из Университета Копенгагена заявил, что в ближайшие сто лет остановки течения ожидать не стоит, если глобальное потепление резко не ускорится.

Ученые не впервые предупреждают о том, что Гольфстрим замедляется. В апреле 2018 года две группы исследователей пришли к выводу, что скорость теплого течения сейчас наиболее медленная за последние 1,6 тыс. лет. Это может привести к более суровым зимам в Западной Европе, более быстрому повышению уровня моря у Восточного побережья США и негативному влиянию на ситуацию с тропическими дождями. По их выводам, глобальное потепление, которое, в свою очередь, было вызвано антропогенной деятельностью, в значительной степени способствовало замедлению Гольфстрима.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

7

Source

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Простые упражнения для уменьшения стресса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии

Объявления

Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
102 300€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
46 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
142 701€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
41 200€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
70 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Jūrmalas gatve, Imanta, Rīga,
78 369€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
150 300€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
53 700€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
4 150€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
33 300€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
11 900€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
128 600€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
80 200€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
99 900€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
190 000€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
220 059€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
137 083€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
164 946€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
87 000€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
70 200€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
34 500€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
176 400€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
352 940€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
75 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
380 804€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
118 200€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
129 902€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
6 930€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
95 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
117 500€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
90 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
112 960€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
67 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
7 688€
Lielā iela, Mārupes nov.,
87 400€
Jūrmalas gatve, Imanta, Rīga,
79 502€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
126 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
91 300€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
69 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
89 700€
Lielā iela, Mārupes nov.,
107 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
146 500€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
184 937€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
136 500€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
83 021€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
130 600€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
83 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
127 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
90 500€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
99 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
86 200€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
301 130€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
127 075€