Учит бриться и менять шины. Американец запустил youtube-канал для тех, кто растет без отца

Американец Роберт Кенни запустил youtube-канал "Dad, how do I?" ("Пап, а как?") для тех, кто растет без отца. Мужчина и сам рос в неполной семье, поэтому знает какого это.

На своем канале ведущий выкладывает видеоинструкции и учит бриться, гладить, завязывать галстук, чинить туалет и менять шины. То есть отвечает на вопросы, с которыми, как кажется Кенни, обычно идут к отцу, пишет Meduza.

Брак родителей Кенни распался, когда тот был еще совсем ребенком. Мать пила, а отец заявил, что больше не хочет заниматься детьми. Так Кенни научился самостоятельности. Отца он все-таки простил, но сильно позже, когда тому исполнилось 80 лет.

Кенни говорит, что у него никогда не было цели стать богатым. Сейчас он сам отец, и просто хотел не повторять ошибок своих родителей, а заодно помочь тем, кто, как и он, растет в неполных семьях.