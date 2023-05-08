Украина будет праздновать День победы над нацизмом 8 мая

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, который устанавливает празднование Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8-го мая. Об этом он рассказал в своем обращении.

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"Именно 8 мая величие победы над нацизмом вспоминает большинство народов мира", — объяснил он, добавив, что именно 9 мая 1945 года вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции вермахта.

9-го мая, согласно подписанному Зеленским указу, Украина будет праздновать День Европы.

"Это будет День Европы — нашей союзницы. Которая дает убежище украинским женщинам и детям. Которая не посягает на наш суверенитет и не подвергает сомнению наше право на собственный выбор национального пути. Которая никогда не называет Украину "выдуманным" или "искусственным" образованием. И которая дает нам свое оружие, чтобы мы могли защитить себя и ее — нашу Европу!" — подчеркнул он (цитируется по "Медузе").

Зеленский подчеркнул важность вклада украинского народа в победу над нацизмом. "Мы никому не дадим стереть роль украинцев в этой победе, наших людей, того поколения, о котором храним память почти в каждой нашей семье. Мы не позволим присвоить общую победу народов антигитлеровской коалиции и не дадим врать, что победа могла состояться и без участия какой-либо страны или народа. Зло мы уничтожали вместе! Так же, как вместе противостоим сейчас аналогичному злу", — заявил президент Украины.