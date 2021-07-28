Украина даст Литве колючую проволоку для стены на границе с Белоруссией

Украина поставит в Литву колючую проволоку для укрепления границы с Белоруссией. Об этом в Twitter сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Сегодня мы решили снабдить Литву колючей проволокой, чтобы укрепить границу. Наш друг и союзник по Люблинскому треугольнику всегда может рассчитывать на нас", — написал он.

По словам главы МИД, на выходных он провел переговоры со своим литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом, они обсудили миграционный кризис, возникший на литовско-белорусской границе.

На заседании украинского правительства в среду Кулеба подвел итоги работы Люблинского треугольника — трехстороннего формата взаимодействия Литвы, Польши и Украины, созданного в 2020 году. Глава МИДа отметил, что платформа является реальной альтернативой для Минска в будущем.

"Мы будем помогать белорусскому народу построить справедливое государство, с европейским будущим, в котором защищены права человека. Когда Беларусь станет на демократический, европейский путь развития, Украина, Польша и Литва будут готовы рассмотреть ее присоединения к нашему формату", — говорил Кулеба.

На прошлой неделе в Вильнюсе заявили, что стране не хватает колючей проволоки для укрепления границы и сдерживания нелегальных мигрантов из Белоруссии. В связи с этим строительство заграждений было приостановлено.