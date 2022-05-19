Украина хочет вернуть территории и получить репарации, в НАТО считают, что Крым и Донбасс можно отвоевать

По итогам войны Украина должна вернуть все оккупированные территории, включая Крым, и получить репарации от России, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В интервью NRC он уточнил, что Украина также должна осудить военных российских преступников, а также закрепиться в европейской интеграции.

"Победа — это освобождение оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс. Выплата репараций. Осуждение военных преступников, совершивших преступления против человечности. Закрепление места Украины в европейской интеграции. Это четыре элемента, которые для меня являются неотъемлемыми составляющими победы", — подчеркнул Кулеба.

При этом глава украинского дипломатического ведомства добавил, что переговоры с Россией будут в любом случае, поскольку каждая война заканчивается дипломатией.

"Нам придется преодолеть много эмоций после всех преступлений, совершенных Россией, но если есть шанс покончить с войной и освободить оккупированные территории, мы готовы садиться с россиянами за стол переговоров", — сказал министр.

Тем временем в НАТО допустили, что Украина сможет вернуть Крым и весь Донбасс, если продолжит нынешнюю борьбу. Об этом телеканалу CNN сообщил военный представитель НАТО, знакомый с ситуацией на фронте.

По словам чиновника, владеющего разведданными, нынешнее обсуждение в НАТО состоит в том, что импульс существенно сместился в пользу Украины. В кругах НАТО сейчас обсуждают, может ли Киев вернуть Крым и территории Донбасса, захваченные Россией в 2014 году.

"Я думаю, что они могли бы [отвоевать Крым и Донбасс], да. Не сейчас, не скоро, но если они смогут продолжать сражаться, думаю, да", — сказал представитель НАТО.

В то же время он выразил сомнение в том, что Украина должна вести борьбу за возвращение своей территории, подчеркнув, что от жителей некоторых из этих регионов может последовать негативная реакция.

Кроме того, он отметил, что в НАТО в ближайшие недели не ожидают больших успехов на поле боя ни для Украины, ни для России. "Я думаю, что в ближайшее время существенных изменений не произойдет", — сказал чиновник.