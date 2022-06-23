Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза решили предоставить Украине и Молдове европейскую перспективу и признать их странами-кандидатами на вступление в ЕС. Об этом по итогам первой рабочей сессии Европейского Совета в Брюсселе в четверг, 23 июня, сообщил его глава Шарль Мишель.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Сегодня мы решили признать европейскую перспективу Украины, Молдовы и Грузии, мы решили предоставить статус кандидата Украине и Молдове и мы готовы предоставить статус кандидата Грузии, как только приоритеты (условия, предложенные Еврокомиссией. — Ред.) будут реализованы. Это исторический момент", — заявил Шарль Мишель на пресс-конференции во время перерыва в заседании на саммите ЕС, передает корреспондент DW.

Фон дер Ляйен: Это хороший день для Европы

"Это решающий момент и хороший день для Европы… Не может быть лучшего сигнала надежды для граждан Украины, Молдовы и Грузии в эти тревожные времени", — отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Конечно же, все три страны должны выполнить домашние задания, прежде чем можно будет двигаться к следующим этапам процесса вступления в ЕС. Но я уверена, что все они будут двигаться настолько быстро, насколько возможно и будут работать настолько старательно, насколько возможно, чтобы выполнить необходимые реформы", — добавила она.

Напомним, что Еврокомиссия предложила семь шагов, выполнение которых Украиной является условием предоставления ей статуса кандидата. Для Молдовы это девять шагов. Но выполнять их Киев и Кишинев должны будут уже после получения статуса. Для Украины, например, условия касаются прежде всего судебной реформы, борьбы с коррупцией и деолигархизацией.

Зеленский назвал решение саммита "победой"



"Это победа. Мы ждали 120 дней и 30 лет", — так президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в Twitter решение предоставить Украине статус кандидата в ЕС. "Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза. Будущее Украины — в ЕС", — подчеркнул он.

Напомним, что 17 июня Еврокомиссия утвердила заключения по заявкам Киева, Кишинева и Тбилиси на членство в ЕС. Она рекомендовала признать Украины и Молдову странами-кандидатами, но выдвинула ряд условий, которые им после этого надо будет выполнить. Грузии же она рекомендовала дать статус кандидата только после выполнения определенных ей условий.