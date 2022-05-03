Украина: на Ровенщине в ДТП с бензовозом погибли 26 человек
Foto: Національна поліція України

В Ровенской области произошла дорожная авария с участием бензовоза, маршрутного автобуса и легковушки. Погибли 26 человек (накануне вечером сообщалось о 16), еще 12 пострадали, сообщает Нацполиция во вторник 3 мая.

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Указано, что автомобили столкнулись около 19:20 на автодороге Киев-Чоп в районе села Сытное Дубенского района. В результате столкновения транспортные средства загорелись.

На место происшествия выехал начальник полиции области Алексей Камышанский, работают следователи. Движение по автодороге Киев-Чоп на этом участке перекрыто полностью.

Украина: на Ровенщине в ДТП с бензовозом погибли 26 человек
Foto: Національна поліція України

Обновлённая информация на утро 4 мая:

▪️Погибли 26 человек: 24 пассажира и два водителя (микроавтобуса и автобуса);

▪️Травмированы 12 человек: 11 – пассажиров автобуса и водитель бензовоза.

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