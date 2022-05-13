Украина начала спецоперацию по эвакуации раненых из "Азовстали", сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук. По ее словам, операция пройдет с помощью Турции. Первыми будут эвакуировать тяжелораненых бойцов.

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"Мы начали новый раунд переговоров вокруг дорожной карты спецоперации. Начинаем с тяжелораненых. Есть Красный Крест, они встретились с россиянами. Провели с ними, а также с ООН, переговоры и дали им мандат. Мы хотим, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация с Азовстали, готовимся к подписанию", — сообщила Верещук.

Вице-премьер уточнила, что посредником в текущем раунде переговоров согласилась выступить Турция.

10 мая Ирина Верещук сообщала, что оборону на "Азовстали" продолжают держать свыше одной тысячи украинских бойцов. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что, кроме военных, на территории "Азовстали" остаются около 100 мирных жителей. Ранее об этом же заявлял глава Донецкой администрации Петр Кириленко.

7 мая вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что всех женщин, детей и пожилых людей из "Азовстали" эвакуировали. Позже представители полка "Азов" сообщили, что гражданские могут оставаться под завалами, которые нет возможности разобрать.

Мариуполь — крупный город, который находится на юге Донецкой области Украины, на северном побережье Азовского моря. Он был окружен российскими войсками в первые дни войны. Город фактически находится в блокаде. Мэр Бойченко заявил, что в результате военных действий могли погибнуть не менее 10 тысяч местных жителей.