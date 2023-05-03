Украина-НАТО: в Северной Европе сделали заявление
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция заверили, что поддерживают вступление Украины в Евросоюз и НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита лидеров стран Северной Европы и президента Украины.

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В документе, подписанном лидерами стран Северной Европы, отмечается, что будущее Украины — в евроатлантической семье. В частности, Евросоюз уже предоставил Украине статус страны-кандидата.

"Страны Северной Европы — члены ЕС будут решительно поддерживать Украину в ее усилиях по реализации процесса реформирования и в выполнении требований, необходимых для скорейшего начала переговоров о вступлении, а также ожидают отчета Еврокомиссии до конца 2023 года", — сказано в заявлении.

При этом лидеры пяти стран заверили, что продолжат работу над поддержкой высокого уровня гражданской помощи Украине, в том числе через механизмы Евросоюза.

В документе напомнили, что союзники согласились принять Украину в НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году. Также наша страна подала заявление на ускоренное членство в Альянсе в 2022 году.

"Страны Северной Европы будут продолжать поддерживать Украину на пути к будущему членству. Еще до обретения Украиной членства ее безопасность имеет большое значение для Альянса. Украина и страны Северной Европы ожидают решения этих вопросов на саммите НАТО в июле 2023 года. Страны Северной Европы будут и дальше предоставлять решительную поддержку укреплению способности Украины защищать себя", — отмечается в заявлении.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский прибыл в Финляндию с необъявленным визитом с целью усиления поддержки нашей страны в преддверии контрнаступления ВСУ. Он провел переговоры с главами правительств Швеции, Норвегии, Дании и Исландии.

Зеленский заявил, что Украина должна стать 33-м членом НАТО.

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