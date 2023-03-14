Украина обвинила двух военных РФ в надругательстве над четырехлетней девочкой и групповом изнасиловании ее матери

Генпрокуратура Украины предъявила двум российским военнослужащим обвинение в сексуальном насилии над четырехлетней девочкой, групповом изнасиловании ее матери под дулом пистолета и нескольких других насильственных преступлениях в Киевской области в марте 2022 года. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на украинское ведомство.

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По версии следствия, большинство предполагаемых преступлений произошло в городе Бровары 13 марта, когда военные "в состоянии алкогольного опьянения ворвались во двор дома, где жила молодая семья". В материалах прокуратуры говорится, что солдаты избили отца семейства, а затем "заставили стоять на коленях, пока его жену подвергали групповому изнасилованию". При этом один из россиян сказал четырехлетней девочке, что "сделает из нее женщину", прежде чем надругаться над ней.

После этого российские военные избили пожилых местных жителей в доме по соседству и изнасиловали 41-летнюю беременную женщину и 17-летнюю девушку. Генпрокуратура Украины также сообщила, что затем солдаты пришли "в другое место, где жили несколько семей", заставили всех пройти на кухню и надругались там над 15-летней девушкой и ее матерью.

Обвинения были выдвинуты против снайперов 15-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ: 32-летнего мужчины (его имя украинские прокуроры не назвали) и 28-летнего Евгения Чернокнижного. Старший из двух обвиняемых, сообщили в ведомстве, погиб. Reuters удалось связаться с братом Чернокнижного — тот подтвердил, что мужчины также уже нет в живых.

В Минобороны РФ на запрос агентства о комментарии не ответили.

Весной прошлого года о случаях изнасилования местных жительниц российскими военными во время оккупации части Киевской области рассказывали как украинские, так и иностранные СМИ. Подобные публикации основывались, в первую очередь, на комментариях пострадавших.