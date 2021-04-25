Украина попросила у Германии оборонительное вооружение
Foto: Reuters/Scanpix

Украина обращалась к Германии с просьбой поставить оборонительное оружие для защиты своего побережья в свете роста напряжения на границе с Россией.

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Об этом германское издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщило в субботу, 24 апреля. Среди прочего, Киев запросил бывшие в употреблении корветы, компоненты противокорабельных ракет, системы противовоздушной обороны и оборудование для разминирования.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас отрицательно отнесся к возможным поставкам вооружений украинской стороне, отметило издание. А министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр открыта подобной идее, как и председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген. Было бы ошибочно исключить поставку оборонительных систем вооружений, поскольку "Россия угрожает войной", процитировала газета Реттгена.

Позднее в этот же день посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил разочарование отказом Берлина предоставить Киеву вооружение и ускорить вступление в НАТО. Дипломат призвал не питать иллюзии об изменении политики Германии по отношению к Украине после выборов.

Усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной в последние недели вызвало обеспокоенность Евросоюза и США. По данным руководства ЕС, Россия разместила у границ Украины и в аннексированном Крыму более 100 000 военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США и Европу помочь отразить агрессию РФ. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". Москва 22 апреля объявила об отводе войск.

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Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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