Украина приняла стратегию деоккупации Крыма. В чем она состоит?

Киев считает утвержденную стратегию деоккупации Крыма историческим документом. Однако не все украинские эксперты разделяют это мнение.

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Президент Украины Владимир Зеленский указом от 24 марта ввел в действие стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма, ранее утвержденную Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Эксперты по-разному оценивают документ, но большинство признает, что это стало первой официальной доктриной освобождения полуострова с момента его аннексии Россией.

Что предусматривает стратегия деоккупации Крыма



В опубликованном тексте стратегии Крым и город Севастополь провозглашаются неотъемлемой частью территории Украины и "временно оккупированными территориями". Официальный Киев заявляет о противодействии легитимизации Россией этой аннексии, не признает результатов "так называемых "референдумов и выборов", проведенных в Крыму с нарушением украинского законодательства и международного права". Решение конфликта предлагается всеми доступными средствами, но отмечается "приоритетность политико-дипломатических путей".

Кроме того, Украина не признает принудительного или автоматического получения гражданами Украины, которые проживают в Крыму, гражданства России. В документе также говорится, что Киев принимает меры переходного правосудия, в частности, по возмещению убытков за "агрессию России и оккупацию".

Помимо этого украинская сторона выступает за "денуклеаризацию и демилитаризацию Крымского полуострова", формирует доказательную базу "международных преступлений, которые совершает РФ и ее оккупационная администрация в Крыму", выступает против ослабления персональных, специальных экономических и других антироссийских санкций и инициирует международный переговорный процесс по освобождению Крыма.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал стратегию исторической. По его словам, она является первым из "трех китов политики", благодаря которым Киев собирается вернуть полуостров. Двумя другими "китами" Кулеба считает восстановление верховенства международного права и полный суверенитет Киева над Крымом.

Официальная Москва восприняла принятие стратегии деоккупации Крыма крайне негативно. Представительница МИД России Мария Захарова заявила, что Россия считает нелегитимными любые действия Украины по возврату контроля над Крымом и рассматривает их как "посягательство на территориальную целостность России". В свою очередь, МИД Украины назвал "политическим буллингом" угрозы Кремля тем странам, которые собираются участвовать в саммите в рамках украинской политико-дипломатической инициативы "Крымская платформа", намеченном на май этого года.

Пустая декларация или исторический документ?



Обнародование стратегии по деоккупации Крыма стало поводом для дискуссий и в украинском обществе. Политический аналитик Владимир Горбач отметил "довольно декларативный характер" документа. По его мнению, текст стратегии не дает ответов на вопросы о путях и способах деоккупации Крыма. "Внушает сомнения адекватность оценки реального состояния дел на сегодня. Например, недооценка важности крымскотатарского фактора в стратегии деоккупации. Порой складывается впечатление, что авторы подходят к этому вопросу еще с доокупационными представлениями", — сказал Горбач в комментарии DW.

Заместитель представителя президента Украины в Крыму Тамила Ташева, в свою очередь, отмечает, что стратегия является рамочным документом, от которого не следует ждать конкретных предложений. План действий по выполнению стратегии, как отмечается в решении СНБО Украины, должен быть в трехмесячный срок разработан кабинетом министров, напомнила Ташева. По ее словам, действующая стратегия деоккупации Крыма определяет стратегическую политику государства и является открытым документом "в том числе, для наших международных партнеров".

Вопрос защиты прав человека проходит красной линией через весь документ, уверена Ташева. "Мне, как крымской татарке, хотелось бы, чтобы там были более точные формулировки о восстановлении прав крымских татар. Но стратегия содержит декларацию защиты коренных народов, к которым относятся крымские татары, защиты культурных и религиозных прав крымскотатарского народа и других коренных народов, а также их права на самоопределение ", — отметила заместитель представителя президента Украины в Крыму в беседе с DW.

Долгожданная доктрина освобождения



Cоучредитель и главный редактор издания "Черноморские новости", руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, после аннексии Крыма переехавший в Киев, воспринял стратегию по деоккупации Крыма как долгожданную "доктрину с описанием принципов, рамок и "красных линий". По его мнению, документ предусматривает усиление давления на Россию, достичь которого предлагается с помощью ужесточения международных санкций и дипломатической блокады Крыма.

Клименко уверен, что реализация стратегии станет "большой административно-управленческой революцией" в Украине. "За минувшие годы власти Украины не составили ни одного реестра нарушений со стороны российских авиакомпаний, летающих в Крым, судов, которые заходят в крымские порты. Документ предусматривает не только эти меры, но и мониторинг на государственном уровне нарушений прав человека, создание реестра милитаризации Крыма и размещения там ядерного оружия, реестр имущества, потерянного Украиной и украинским бизнесом, реестр убытков Украины от эксплуатации Россией шельфа Черного моря, реестр культурных ценностей и государственный экологический мониторинг полуострова", — перечисляет эксперт. Он также положительно оценил те положения стратегии, в соответствии с которыми Украина не гарантирует никаких имущественных прав тем, кто въехал на территорию Крыма после его аннексии.

Директор киевского Института мировой политики Евгений Магда, впрочем, отмечает, что в опубликованной стратегии "сложно найти себя рядовому гражданину". "То, что Украина будет поддерживать иски граждан в судах и не будет признавать действия, направленные на юридическое оформление имущества, это хорошо. Но как быть людям, проживающим на оккупированной территории, как им найти себя в этой стратегии — мне не совсем понятно", — говорит Магда в беседе с DW.

Еще одним недостатком стратегии украинский политолог считает отсутствие положений об отмене особого статуса Севастополя, "ранее во многом определяемого тем, что это была база российского Черноморского флота". Одним из позитивных моментов стратегии эксперт называет четкое определение России как страны-агрессора. "Я осознаю, что стиль официальных документов достаточно сухой, но мне в этой стратегии немного не хватает непримиримости, которая должна присутствовать в словах и действиях", — посетовал эксперт.