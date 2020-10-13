Украина присоединится к санкциям ЕС против Минска

"Сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним", - заявил глава МИД Украины, говоря о возможных новых санкциях против белорусских чиновников.

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Украина намерена присоединиться к санкциям, которые Евросоюз ввел в отношении белорусских чиновников. Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос журналистов на онлайн-брифинге в Киеве во вторник, 13 октября.

"Наша позиция относительно Беларуси является с первого дня начала этого кризиса последовательная и четкая: мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского Союза", - заявил Кулеба. Говоря о возможных новых санкциях против Минска, министр отметил, что Киев будет действовать "по согласованному алгоритму, то есть сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним".

Протесты и задержания в Беларуси

В Беларуси уже более двух месяцев продолжаются массовые акции протеста против официальных итогов выборов выбора президента, прошедших 9 августа. Согласно им, Александр Лукашенко, правящий в Беларуси с 1994 года, набрал более 80 процентов голосов. За время протестов в стране погибли несколько человек, сотни людей были ранены и более 10 тысяч задержаны.

2 октября Евросоюз принял санкции против 40 белорусских чиновников, которые считаются ответственными за жестокое подавление мирных протестов, репрессии против оппозиционеров и журналистов, а также фальсификации на выборах президента. 12 октября главы МИД государств ЕС заявили о готовности расширить санкции в отношении Минска, если в охваченной протестами Беларуси "не улучшится ситуация". В таком случае санкции будут введены и против Александра Лукашенко.