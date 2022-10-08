Украина признала Курильские острова частью Японии

Президент Владимир Зеленский подписал указ, в котором назвал Курильские острова территориями Японии, "которые продолжают находиться под оккупацией РФ".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Украина подтверждает свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые продолжают находиться под оккупацией Российской Федерации", — сказано в документе.

В видеообращении 7 октября Владимир Зеленский назвал принятое решение "справедливым, юридически безупречным, историческим". Президент Украины призвал другие страны мира принять такие же решения.

Советский Союз присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть острова Шикотан и Хабомаи, когда стороны заключат мирный договор. В последующие годы власти Японии настаивали на возвращении всех островов, и договор так и не подписали. В марте 2022 года Россия прекратила переговоры с Японией о мирном договоре. В апреле МИД Японии впервые с 2003 года назвал Курильские острова "незаконно оккупированной" территорией.