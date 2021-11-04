Украина признала Максима Галкина угрозой для нацбезопасности

Украина внесла российского юмориста Максима Галкина в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Артист включен в список, который опубликован на сайте министерства культуры и информационной политики страны, сообщает РБК.

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Согласно данным портала Галкина внесли в список 3 ноября. Всего в списке 259 имен.

РБК обратился за комментарием к Максиму Галкину, а также его представителю.

Перед этим в список попал еще 31 артист из России, передает информационное агентство УНИАН. В него вошли российские актеры Михаил Грищенко и Константин Гапонов, а также их украинский коллега Валентин Томусяк. Черный список, в котором в основном фигурируют российские деятели культуры, создали на Украине в 2015 году. Его формирует Минкульт по обращениям Национального совета по телевидению и радиовещанию, Совета национальной безопасности и обороны Украины и СБУ. Фильмы с участием внесенных в него актеров запрещают к показу в стране, а самим артистам запрещают въезд на Украину.

Решение внести актера из Украины в черный список приняла Служба безопасности Украины (СБУ). Томусяка включили в перечень из-за съемок в российском фильме "Солнцепек" 2014 года о событиях в Луганске. Об этом сам актер рассказал в Facecook. По его словам, в картине он не снимался. Томусяк назвал событие "шокирующим" и "неудачным".

"Жду, когда власти страны как можно скорее исправят эту ужасную ошибку и принесут мне личные извинения", — написал актер.

При этом супруга Томусяка в интервью Vesti.ua связала проблему со сведениями с российского сайта kino-teatr.ru. Женщина исключила вероятность того, что среди российских актеров есть полный тезка ее мужа.

Комментируя ситуацию, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал в Telegram-канале, что уже попросил СБУ проверить, как украинский актер оказался в списке угроз. Он добавил, что система нуждается в доработке.