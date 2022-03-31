Украина просит страны Балтии закрыть сухопутные границы с Россией и Беларусью
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Украина попросила власти Литвы, Латвии и Эстонии закрыть сухопутные границы с Россией и Беларусью. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на посла Украины в Польше Андрея Дещицу.

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"Я думаю, что если такое решение будет принято, то не надо будет ждать решения Европейского союза — мы полностью заблокируем любые поставки в Россию", — заявил Дещица.

По его словам, Украина также просит Польшу закрыть границу с Беларусью.

Ранее уже сообщалось, что Украина направило просьбу в Европейскую комиссию с просьбой закрыть морское и сухопутное транспортное сообщение с РФ и Беларусью. В Мининфраструктуры Украины пояснили, что это прекратит поставки товаров двойного назначения в Россию — они могут быть использованы в военных целях.

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