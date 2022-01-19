Украина просит у Германии боевые корабли и зенитные комплексы

Украина не желает мириться с отказом Германии от поставок вооружений Киеву. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник даже назвал конкретные виды вооружений, которые его страна хотела бы получить у Германии. "В первую очередь речь идет о боевых кораблях — одних из лучших в мире, которые нам крайне необходимы для эффективной защиты длинного побережья Черного и Азовского морей", — заявил он в интервью агентству dpa, обнародованном в среду, 19 января.

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По словам Мельника, его страна столь же насущно нуждается и в самых современных зенитных комплексах, которые, как он отметил, производят германские оборонные концерны. Украина уже многие годы добивается поставок оружия из ФРГ для защиты от возможного российского вторжения, но пока — безуспешно.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) накануне в очередной раз отверг просьбы Киева, подчеркнув, что Германия уже многие годы проводит сбалансированную стратегию, исключающую экспорт летального оружия. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), в ходе визита в Киев 17 января, также отвергла требования Украины.

Некоторые немецкие политики — за поставку оружия Украине

В то же время в ФРГ начинают раздаваться голоса, ставящие под сомнение жесткую позицию правительства в данном вопросе. Так, председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Циммерман (Marie-Agnes Zimmermann) полагает, что следует задуматься о возможности поставок оружия Украине для самозащиты.

"В коалиционном соглашении мы договорились, что не будем поставлять оружие в кризисные регионы. Но, учитывая нынешнюю ситуацию и угрозу для нашего континента, мы должны пересмотреть эту позицию в данном конкретном случае. Поставка оборонительных вооружений могла бы дать возможность оказать поддержку Украине", — заявила в интервью новостному порталу t-online представительница Свободной демократической партии (СвДП), входящей в правящую в Германии коалицию с социал-демократами и "зелеными".

С этой точкой зрения согласен и представитель оппозиционного Христианско-демократического союза Хеннинг Отте (Henning Otte). "Если Украина просит оборонительные вооружения для защиты от возможного российского нападения, то мы не можем отказываться. Прятаться за ограничениями на поставки вооружений, заложенными в коалиционном соглашении, — отнюдь не ответственная политика.", — указал Отте, добавив, что он не возражал бы против поставки Украине зенитных комплексов.

Вашингтон: Россия может напасть на Украину в любой момент

Между тем в администрации США вновь предупредили о непосредственной угрозе вторжения российских войск в Украину. "Сейчас мы находимся на этапе, когда Россия может в любой момент начать нападение на Украину", — заявила во вторник, 18 января, в Вашингтоне официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Нынешнюю ситуацию она назвала "чрезвычайно опасной". Поэтому администрация США, по словам Псаки, считает возможными все сценарии. "Ни один из вариантов не снят с повестки дня", — подчеркнула она.

По данным Запада, близ границы с Украиной и в аннексированном Крыму в настоящее время находятся около 100 тысяч военнослужащих. Запад призывает РФ отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае возможного вторжения. В свою очередь Москва отрицает подготовку к новому вторжению и призывает США и НАТО предоставить "гарантии безопасности", требуя сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток.